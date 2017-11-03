Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın zamanda ‘Günaydın Baba’ adlı tiyatro oyununu kitaplaştıracağını ve yeni bir yetişkin romanıyla daha okuyucuyla buluşacağını söyleyen Kansu’yla kendisi ve gelecek planları hakkında sohbet ettik.



Şiir, çocuk romanı, tiyatro oyunu, roman… Serhan Kansu kimdir?

Serhan Kansu aklına estiğini yazan bir adamdır.



Geçmişinizde tiyatro ve müzik var. Edebiyat nasıl hayatınıza dahil oldu?

Geçmişte tiyatro yaptım. Farklı tiyatro gruplarıyla sahneye çıktım, oyun yazdım, yönettim, oynadım. Müzik ise; 9-10 yaşlarımdaydım. Annemden bana keman almasını istiyordum. Bir gün eve elinde sazla gelip, seni kursa da yazdırdım, deyince yüzümü Avrupa’dan Anadolu’ya çevirmiş oldum. Saz çalmaya başladım. Sırf bunun sayesinde Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi değerleri tanıdım. Bana saz aldıkları dönem abime gece mavisi bir Washburn elektro gitar ve klasik gitar almışlardı. Abimle birlikte sokakta müzik yapardık. Sonra bir baktım yanımıza gelen bütün kızlar abimin yanına oturuyor ben de saza ara verip gitar öğrenmem gerektiğine karar verdim. Ve gitara başladım : )

Edebiyat her zaman hayatımdaydı. Ortaokul sonlarındayken kısa şiirler yazardım. Lise’de şiirler biraz daha uzadı. Üniversite’de felsefe eğitimiyle birlikte yazdıklarım sorgulayıcı oyunlara ve hikayelere dönüştü. Aslında hepsi birbiriyle iç içe. Yazmak, söylemek ve oynamak… İnsan’ı tamamlayan değerler. Bana soruyorlar “Sana şair mi yazar mı müzisyen mi oyuncu mu yoksa felsefeci mi diyeceğiz?” diye. Cevabım, önce merhaba deyin sonra adımı söyleyin yeter.

20 Şubat’ta doğmuşsunuz. Balık Burcu duygusal derler. Ondan mı bu üretim?

Duygulanmak lazım. Üzülmemiz, canımızın yanması lazım. Bunlar olsun ki çok mutlu da olalım. Duygusal anlarım da, son derece duygusuz anlarım da var. Ancak derinlere daldığım alanlar hepsinden daha fazla. Balık burada devreye giriyor sanırım. Duygusallıyla ve gözündeki yaşla değil; etrafını saran suyla, derinlerine daldığı okyanusuyla.

Yeni çıkan kitabınız ‘Sırtımdaki Okyanus’un da böyle bir derinliği var

Bir çocuk romanı olarak yazıldı ancak yetişkinlerle çocukların tam ortasında kendine bir yer edindi. Para’dan, özgürlükten, eşitlikten, sevgiden söz ediyor...

Gelecek planları neler?

Yeni kitaplar, şarkılar ve oyunlar gelecek. Hayatımda daima edebiyat, tiyatro, şiir ve müzik olacak. Yakın gelecekte yeni bir roman geliyor.



Son olarak söylemek istedikleriniz

İnsanlar ve hayvanlar ölmesin. Dünya daha mutlu bir yer olsun dilerim.