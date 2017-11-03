Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) düzenlenen eğitimlere katılan genç kızlar, geçmişte çeyizler için ipek, krep ya da keten kumaşa ipek ipliklerle işlenen "Antep işi" nakışları, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

GASMEK El Sanatları Zümre Başkanı Hatice Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antep işi"nin kent için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bunun zahmetli, emek isteyen bir nakış olduğunu anlatan Yılmaz, "Nakışların işlenmesi uzun zaman alıyor ama sonucu çok mükemmel oluyor. Görsel açıdan gözünüzü doyuruyor." dedi.

Antep işini tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Antep işi, eskiden gelinliğe ve damatlığa da işlenirmiş. Biz de bundan yola çıktık. Güzel çalışmalar ortaya çıktı. Gömlek, ceket, ayakkabı ve çantalar tasarladık. Gelinlik ve damatlık çok büyük ilgi çekti. Genç kızların hayalini Antep işiyle süslemek istedik. Gelinlik 4 aylık bir çalışmanın ürünü. Bunun öncesinde tasarlama işlemi de var. Bu nakışı göstermenin en iyi yolu, kıyafetini üzerimizde taşımak diye düşündük. Bu şekilde kültürümüzü yaymış olacağız. Sanatımızı daha da geliştirerek devam edeceğiz."

"Hayalleri olana özel tasarımlar yapıyoruz"

Kursiyerlerden Burcu Çeliksöz ise 1,5 yıldır "Antep işi" eğitimi aldığını, kültürlerini yaşatmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Herkesin bu kültürü tanımasını istediklerini belirten Çeliksöz, şöyle konuştu:

"Bu kültürü devam ettirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hocalarımızın yönlendirmesiyle kıyafetlerin istenilen yerlerine, istenilen renkte nakışı uyguluyoruz. Çok değerli bir iş. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey ancak Antep işini üzerimizde taşımak gurur veriyor. Gece, gündüz kullanılacak kıyafetlere, spor giysilere, ayakkabı ve çantalara uyguluyoruz. En çok ayakkabı ve çanta talebi oluyor. Üç boyutlu çalışıyoruz. Takı olarak da tasarlıyoruz."

Derya Koçsoy da 6 yıldır kursa devam ettiğini anlatarak, "Gözümüzün gördüğü her yere nakışı işlemeye çalışıyoruz. Aksesuar daha çok göze göründüğü için ilginç şeyler çıkıyor. Emek isteyen bir iş ama severek yapıyoruz. Havlu ve bornoz setleri de tasarlamak istiyoruz. Çok fazla talep alıyoruz. Hayalleri olanlara özel tasarım yapıyoruz. Mesela abajur üstüne yapılmasını istiyorlar." dedi.