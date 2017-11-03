Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakan’lığı tarafından düzenlenen, ‘3. Turizm Şurası’ sona erdi. 3 gün boyunca süren şurada konuşmacı olarak yer alan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’a berat belgesini Kültür ve Turizm Bakan Numan Kurtulmuş takdim etti.

Türkiye’nin son 35 yılda inanılmaz mesafeler aldığını belirten Demircan, 1980 yıllarında 55 yatağı olan Türkiye’nin bugün 2 milyon yatağa sahip olduğunu ifade etti. Demircan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece Beyoğlu’nda 50 bin tane yatak var. Zamana göre yeni stratejiler yeni hedefler tayin etmek gerekiyor. Yeni hedeflerimize nasıl ‘daha dinamik daha hızlı ulaşırız’ hedeflerimizden biri bu. Sayın Cumhurbaşkanımız şuranın başlangıcında bu hedefleri ortaya koydu. Turizm sektörünün bütün paydaşları ile 3 gün boyunca burada toplandık. Benim sevindiğim bir konu var, turizm ekonomisinin gelişmesinde sosyal hayatın ve kültürel hayatın olgunlaştırılmasında ve bu mekansal planlamaların yapılmasında hemen hemen herkesin aynı çerçevede olayı ele aldığını ve sorunlar üzerinde netleştiklerini gördük. Sayın bakanımız da kapanış konuşmasında bunları çok güzel özetledi. Sonuçta turizm bizim en önemli ekonomimiz ve değerimiz. Çünkü turizm üzerinden sahadaki bir çok üretici kazanılan paraların büyük bir bölümü, sahada vatandaşa doğrudan ekonomi oluşturduğu çok önemli bir sektör. Bu konuda hükümetimizin işi sıkı tutmuş olması sahaya inmiş olması gelecek açısından umut verici. Ben bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve Kültür Turizm Bakan’ımıza çok teşekkür ediyorum. Bir turizm beldesi olarak bizde geleceğimizi turizm de arıyoruz.”