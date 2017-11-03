Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 3. Turizm Şurası sonucunda ön plana çıkan konulara ilişkin, "Bakanlığın teşkilat yasası ve teşkilat yasasını ilgilendiren bazı düzenlemeler de başta olmak üzere çok fazla yasal düzenlemeyi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Özellikle yeni bir turizm yasasına da ihtiyaç olduğu açıktır. Bununla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde inşallah sonuçlandıracağız." dedi.Bakan Kurtulmuş, 3. Turizm Şurası'nın bir otelde düzenlenen kapanış toplantısına katıldı.

Konuşmasında, emeği geçen herkese teşekkür eden Kurtulmuş, komisyonlarda alınan kararları ve tartışmaları gözden geçirerek bunları stratejik eylem planına dönüştüreceklerini kaydetti.Şura kapsamında oluşturulan 13 komisyonun yoğun çalışmalar yürüttüğünü, bin 750 sayfalık bir raporun oluşturulduğunu anlatan Kurtulmuş, yıllardır turizm sektörünün içindeymiş gibi hem konulara vakıf olduğunu hem de turizm sektöründen temsilcilerle birlikte olmaktan büyük bir keyif aldığını dile getirdi.

Kurtulmuş, komisyonlarda birer cümle olarak aktarılan konuların bile ardında sayfalarca raporun bulunduğuna işaret ederek, "Hiç mütevazı olmadan, fevkalade değerli bir çalışma oldu. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Türkiye'de turizmde ilk atılımın merhum Turgut Özal döneminde, ikinci atılımın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, turizmin gerçekten rekabetçi bir hale gelebilmesi için şart olan alt yapı çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ile birlikte başlayan, şimdiye kadar devam eden ve bundan sonra da sürecek olan bu süreçte Türkiye, gerçekten turizm için gerekli olan alt yapıda fevkalade önemli bir mesafe kat etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çalışmalara denizin üzerinde yapılan havaalanlarını örnek gösteren Kurtulmuş, benzer şekilde otoyollar ve hızlı tren ağlarının kurulduğunu kaydetti.

"Seferberlik ruhuyla gayret edeceğiz"



Bakan Kurtulmuş, turizmde bundan sonraki dönemin "3. Evre" olduğunu vurgulayarak, en kısa sürede turizmde küresel ölçekte en iyi rekabet eden ülkelerden biri olma ve ardından da 4. evreye geçebilme temennisinde bulundu.

Şuraya katılan herkesin "Tam Zamanı" olarak belirlenen sloganı benimsediğini anlatan Kurtulmuş, turizmde 3. evrenin bir hamle, seferberlik dönemi olduğunu ve bu süreçte özel sektör odaklı politikalarla devlet olarak sektörün her zaman yanında bulunacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, turizmin 3. evresinin 3 stratejik ana hedefi bulunduğunu belirterek, bunlardan ilkinin pazar çeşitlendirmesi olduğunu ifade etti. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya gibi Uzak Doğu Asya ülkelerinin kapılarını çalacaklarını aktaran Kurtulmuş, dünya nüfusunun yarısını oluşturan bu bölgelerdeki ülkelerde alım gücü yüksek, gelişen, seyahat etmeye yatkın bir kitle olduğuna dikkati çekti.

Bu ülkelere açılmanın Avrupa ile Rusya, Ukrayna gibi Türkiye'nin geleneksel pazarlarını ihmal etmek anlamına gelmediğini söyleyen Kurtulmuş, "Geleneksel olarak pazarlarda var olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin algısını, marka değerini oralarda daha fazla güçlendirecek her türlü çalışmayı yapacağız ama aynı zamanda yeni ve güçlü pazarlar olarak gördüğümüz bu pazarlara açılmak için de hep beraber seferberlik ruhuyla gayret edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, stratejinin ikinci ayağının dağ, kongre, deniz, sağlık, spor, kış turizmine kadar çok geniş bir alanda ürün çeşitlendirmesi yapmak ve ayrıca komşu ülkelerle oluşturulacak ortak paketlerle Türkiye'nin ürün çeşitliliğini artırmak olduğu bilgisini vererek, 3. stratejik hedefin de Türkiye algısını pozitif hale getirmek, Türkiye markasının değerini arttırmak şeklinde belirlendiğini bildirdi.

"Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatıldı"



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, uzun bir süredir dünyada karanlık odakların İslam ve özellikle son yıllarda Türkiye karşıtlığını önemli bir siyasi araç olarak kullandığının altını çizdi.

Türkiye karşıtlığının özellikle geçen yıl Avrupa'daki seçimler dolayısıyla daha fazla prim yapmaya başladığını aktaran Kurtulmuş, "Önce Müslüman düşmanlığı, göçmen düşmanlığı şeklinde başlayan bu husus maalesef Türkiye'ye karşı açık bir düşmanlık şekline dönüştü. Ne yazık ki özellikle Almanya seçimleri de başta olmak üzere Türkiye'ye karşı son derece olumsuz bir propaganda, algı operasyonu başlatıldı. Ayrıca buna FETÖ, PYD/PKK, DEAŞ gibi birtakım karanlık odakların da küresel propaganda networkünü kattığınız zaman işte o lafları duydunuz. 'Aman ha Türkiye'ye gitmeyin', 'Türkiye güvenli olarak seyahat edilebilecek bir ülke değildir' işte bunları duydunuz." diye konuştu.

Kurtulmuş, tüm bunlara karşılık üç gün önce açıklanan turizm rakamlarına göre 3 milyona yakın Alman turistin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekerek, siyasetin dilinin başka turizmin dilinin başka olduğunu dile getirdi.

Uluslararası belgesele "Göbeklitepe" imzası



Bakan Kurtulmuş, "Eğer turizmin ve kültürün diliyle konuşmayı başarır ve uluslararası muhataplarımıza Türkiye'nin son derece zengin, güvenli bir ülke olduğunu anlatırsak Türkiye'nin bu marka değerini de çok ciddi şekilde güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemin en önemli stratejik 3. sütunu, ana meselesinin bu olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin genel bir marka değeri oluşturmasının ötesinde bölgesel olarak da marka değerleri oluşturulmasının önemli olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyada hala tam olarak tanınmayan birçok değeri küresel marka değeri haline getirmesi gerektiğini ifade etti. Göbeklitepe'nin dünyada hala çok az insan tarafından bilindiğini söyleyen Kurtulmuş, son derece önemli bir uluslararası belgeselde Göbeklitepe'ye de yer verilmesini sağlamak istediklerini bildirdi.

"Mesela dünyanın en güzel, Osmanlı mirasının en önemli merkezlerinden biri olan Amasya'yı, bir anda yüzlerce balonun görülebildiği tek destinasyon olan Kapadokya'yı acaba dünyaya ne kadar tanıtabiliyoruz?" diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin daha iyi tanıtılması için seferberlik ruhuyla hareket etmenin 3. hedef olduğunu vurguladı.

"Elinizi, ruhunuzu taşın altına koyacaksınız"



Bakan Kurtulmuş, yeni dönemde Türkiye'nin bütün uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi için canla başla çalışacaklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Dünya Ticaret Örgütünün kongresi dolayısıyla Çin'deydik. Türkiye Avrupa Bölgesi'nden de bölgesel adaylardan birisiydi fakat maalesef Avrupa'daki ülkelerin önemli kısmı bize karşı blok oy verdiği için birkaç oyla kaybettik. Olsun, bir dahaki seçime alacağız inşallah. Gayretle çalışacağız ve seçileceğiz. UNESCO'da aynı şekilde daha fazla görünür olacağız. Üç tane şehrimiz UNESCO listesine girmeyi başardı. İstanbul, Hatay ve Kütahya'yı tebrik ediyorum. Bu şehirlerimiz için önemli bir marka değeri oluştu."

Kurtulmuş, uluslarası fuarlar, sinema ve turizm festivallerinde daha fazla var olacaklarını ifade ederek, turizm sektörüne, "Türkiye her yerde olacak. Sizlere bizler öncülük edeceğiz, rehberlik edeceğiz ama sizler de elinizi, ruhunuzu taşın altına koyacaksınız. Böylece bu üç adımı da güzel bir şekilde atarak yolumuza devam edeceğiz." çağrısında bulundu.

Turizm yasası gündemde



Bakan Numan Kurtulmuş, burada konuşulan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini, en kısa zamanda sonuçlandırılacağını belirterek, ön plana çıkan temel konular hakkında bilgi verdi.

Bunlardan birinin kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ihtiyacının giderilmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, turizm, destinasyon ve bölgesel yönetim bakımından koordinasyona ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Bundan sonra turizmi ilgilendiren alanlarda ilgili bütün bakanlarla birlikte bu koordinasyonu sağlayacaklarını, özel sektörün de bu koordinasyonun önemli bir partneri olduğunu bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bütün tekliflerden sonra ortaya çıkan 3. bir başlık, yasal düzenlemeler ve mevzuat yenilemeleridir. Bazı kurumlar teklif edildi. Bunların bir kısmının ben de elzem olduğunu düşünüyorum ama bazıları üzerinde de konuşmamız, uzun tartışmamız lazım. Ayrıca bakanlığın teşkilat yasası ve teşkilat yasasını ilgilendiren bazı düzenlemeler de başta olmak üzere çok fazla yasal düzenlemeyi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Özellikle yeni bir turizm yasasına ihtiyaç olduğu da açıktır. Bununla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde inşallah sonuçlandıracağız. Dördüncüsü, hedeflere odaklanma. Bütün tekliflerinizin altında o var, dördüncü ana başlık olarak söylenebilir."

"Birtakım teşviklere ihtiyaç var"



Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin iddiası bulunan bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, bölgesinde ve dünyadaki değişen küresel denklemde rol, söz sahibi olan bir ülke. Daha da ileriye gitme iddiası olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin ayaklarından çekeni, sırtından hançerleyeni hep çok olmuştur. Her ülkenin ihanet kontenjanı vardır ama bu memleketin maalesef kaderi, tarih boyunca ihanet kontenjanı biraz fazladır. Onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz, ayaklarımızdan çekmek isteyenlere rağmen koşar adım yürüyeceğiz. Türkiye hedefsiz bir ülke olamaz, küçük hedefleri olan bir ülke hiç olamaz." dedi.

2023 ve 2071 hedeflerinin laf olsun diye söylenmediğini ve her sektörde, alanda hedeflerin güncelleneceğini dile getiren Kurtulmuş, 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedeflerinin revize edileceğini, yukarıya doğru çıkartılacağını kaydetti. Bakan Kurtulmuş, burada ön plana çıkan beşinci hedefin teşviklere yönelik olduğunu anlatarak, "Bir takım teşviklere ihtiyaç var. Bu teşvikleri güncelleyerek önümüzdeki dönemde yine sürdüreceğiz." dedi.

Yabancı yatırımcının çekilmesi ile birlikte yerli yatırımcı bakımından da bu teşvikleri artıracaklarını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu sene inşallah geçen sene verdiğimiz turizm acentalarına uçak desteklerini artırarak devam edeceğiz. 9 bin dolara kadar çalışacağız. Hazırlığımızı tamamladık. Ölü mevsimlerde getirenlere daha çok vereceğiz. Şimdiye kadar Türkiye'ye gelmeyen ülkelerden getirene daha çok vereceğiz ama yüksek sezonda gelene de biraz daha az vereceğiz. Bu planı uygulayacağız. Farklı teşviklerimiz olacak ve inşallah sizlerin talepleri doğrultusunda bu anlamda yolumuza devam edeceğiz."

"Bu büyük zenginlik en büyük gücümüzdür"



Bakan Kurtulmuş, büyük iddiası olan milletlerin öz güvenlerinin de güçlü olması gerektiğine dikkati çekerek, hedefi olmayanın pusulası bulunmayan bir gemi gibi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin insanlık tarihinin en büyük arşivi, en önemli kütüphanesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sektörün de destekleriyle bunun markalaştırılabileceğini kaydetti. Kurtulmuş, İstanbul, Mardin, Amasya, Safranbolu, Bursa gibi büyük tarihi zenginliklikleri içerisinde barındıran kentlerle Efes, Kibyra gibi onlarca antik kentin bulunduğuna dikkati çekerek, bu gücün farkında olunması gerektiğini belirtti.

"Paranın, tarımın, dünyadaki ticaret anlaşmalarının tarihi bu topraklarda. Bundan daha zengin olan başka bir ülke var mı?" diyen Kurtulmuş, "Bu büyük zenginlik bizim en büyük gücümüzdür. Bu büyük öz güven içerisinde hele hele bize medeniyet öğretmeye kalkanlara biz bu büyük medeniyetlerin tamamına sahip çıkarak, Truva'dan Osmanlı medeniyetine kadar hepsine sahip çıkarak dünyanın en medeni, köklü milletlerinden birisi olduğumuzu, dünyanın en zengin irfana, medeniyetine, farklı kültürlere sahip ülkesi olduğumuzu anlatacağız." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, konuşmasını, "İnşallah bu şuramızın çok önemli bir başlangıç olduğuna, 3. evrenin başında, büyük bir hamlenin başlangıcında olduğumuza inanıyorum. Bu şuranın da buna hizmet edeceğine, turizm hamlemizin Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin tanıtımına, gelişmesine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. İnşallah 70-80 milyar dolarlara kadar birkaç yıl içerisinde çıkmamız mümkündür. Hep beraber kenetleneceğiz, üzerimize düşeni yapacağız ve turizmi stratejik bir sektör olarak bütün Türkiye'nin gündemine getireceğiz ve sonuçlarımızı alacağız." sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş, bilim kurulunda şuranın tebliğler kitabının oluşmasına katkı sağlayan Prof. Dr. Muharrem Tuna'ya plaket takdim etti.

Soru-cevap



Bakan Kurtulmuş, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. AK Parti'nin iktidardaki 15. yılına yönelik değerlendirmeleri sorulan Kurtulmuş, AK Parti'nin, 15 yılda önemli hizmetlerde bulunduğuna dikkati çekti.

AK Parti'nin ekonomide ve demokratik hayatta son derece önemli reformları gerçekleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, "AK Parti'nin bir başka diğer özelliği ise kapsayıcı bir parti olmasıdır. Sadece belli bir bölgenin, sınıfın değil, gerçekten Türkiye'nin gelişmesi, refahı, ileriye gitmesi, demokratikleşme hedefine sahip olan, buna inanan herkesten ve her bölgeden, her kesimden oy alabilen bir parti olmasıdır. Dolayısıyla bu özelliklerini millet gördükçe AK Parti'ye daha fazla sarıldı. Ayrıca AK Parti'nin bir başka özelliği de yerli ve milli bir parti olmasıdır. Birtakım mahfillerde, dış mihrakların destekleriyle değil milletin içerisinden çıkan taleplerle gündeme gelmiş ve bu noktaya kadar gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin ilk günkü kararlılık ve ruhla, özgürlükçü, demokrat, kapsayıcı, reformcu bir parti olarak Türkiye'yi daha ileri götürmek için gayretle çaba sarf ettiğini, milletin de bu çabaları gördüğünü vurgulayan Kurtulmuş, AK Parti'nin 15. yılının millete ve partiye hayırlı olması, siyasi ve ekonomik alandaki bu istikrarın daha nice yıllar sürmesi temennisinde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden kazı çalışmalarına ilişkin soru üzerine de, bu konuyla ilgili verilmesi gereken bir bilgi olduğunda bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.