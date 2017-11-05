Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da 2014 yılında 81 yaşında yaşamını yitiren ve ülkenin en ünlü sanat koleksiyoncusu olarak bilinen Cornelius Gurlitt'in oluşturduğu koleksiyonda, dünyaca ünlü ressamların tabloları bulunuyor.

Ünlü koleksiyoncuya Nazi Almanyası'nda sanat koleksiyoncusu olarak görev yapan babası Hildebrand Gurlitt'ten kaldığı tahmin edilen eserler arasında o dönem Yahudi koleksiyonculardan zorla alınan ya da toplatılan eserler yer alıyor.

Sergide, paha biçilemez tabloların yanı sıra Hitler dönemine ait mektup ve notlar, heykeller ve siyah beyaz fotoğraflar da görülebiliyor.

Gurlitt'in Münih'teki dairesinde Şubat 2012'de, paha biçilemez bir koleksiyon bulunmuş ve tablolara el konmuştu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kayıp olan yaklaşık bin 500 eser arasında Picasso, Chagall, Nolde, Matisse, Beckmann gibi dünyaca ünlü ressamlara ait tablolar da bulunuyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 250 eserin yer aldığı sergi, 11 Mart 2018'e kadar ziyaretçilere açık olacak.