Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekir Bozdağ, Beykoz'daki sette, dizinin yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile oyuncular tarafından karşılandı.

Sette kurulan çadırları gezerek dizi hakkında bilgi alan Bozdağ, bir ara yönetmen koltuğuna oturarak bazı sahnelerin çekimini takip etti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, oyuncular ve set ekibiyle de sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.

Bozdağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un, yediden yetmiş tüm Türk milletinin severek, beğenerek ve bizzat içinde yaşayarak seyrettiği bir dizi olduğunu söyledi.

Herkesin çarşamba günü tüm randevularını iptal edip diziyi takip ettiğini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hatta 'ben izlemiyorum' diyenler var bazen. Onlar izleyenlerden daha çok izliyor ama dışarı öyle görüntü vermek için bunu söylüyorlar. Diriliş Ertuğrul uluslararası alanda da şu anda çok kabul gören ve beğeniyle izlenen bir dizi durumunda. Bu hem dizideki oyuncuların hem senaryonun hem yönetmenin hem de buradaki büyük organizasyonun başarısı. Burada adeta kuruluş yıllarındaki Söğüt ve o dönemdeki bir coğrafya yeniden inşa edilmiş gibi. Tüm bunların başarıyı ortaya çıkardığını yerinde gezerek gördüm."

"Yeni projeler bekliyorum"

Bozdağ, insanların da bu başarı hikayesini seyrederken, kendisini hikayenin içinde gibi gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarihimize ait bazı gerçekleri de bu vesileyle insanlar görüyor. Senaryoda her şey yüzde yüz tarihle uyuşuyor demiyorum ama en azından kendi tarihimizin sinemada, dizide, filmde akışını görmek de bizim için büyük bir onur. Bizim sanatçılarımızın Amerika'dakilerden daha iyisini yapabileceğinin göstergelerinden bir tanesi bu dizidir. Yeni şeyler inşallah bekliyorum. TRT Genel Müdürümüz burada. İnşallah Diriliş Ertuğrul'un arkasından yeni projelere TRT liderlik yapacaktır. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecektir. Diriliş Ertuğrul'u kaçırmayan birisiyim. Sigara içmiyorum ama bu işin tiryakisi oldum."

Dizinin yeni sezonuyla ilgili görüşleri sorulan Bozdağ, "Şu anda Ertuğrul Bey'in başı dertte. Öyle görüyorum. Aslıhan hatunun da başı dertte. Sinsi hainler öyle görüyoruz ki piyasada, onlara destek verenler de var. Öte yandan devletin yanında, içinde en sadık devlet görevlisi görünüp, devlete en tepeden ihanet edenler... Onlar için de baktığımız zaman değişmiyor dünya, aynen devam ediyor." diye konuştu.

Bekir Bozdağ'ın ziyaretinde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de yer aldı.