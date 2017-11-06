Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Komisyon toplantılarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO temsilcilerinin yanı sıra operasyonel faaliyette bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerini dinlediğini belirten İsen, kurum ve kuruluş temsilcilerinin sunumlarının komisyon açısından yol gösterici olduğuna işaret etti.

Sunumların sorun alanlarının belirlenmesinde katkısı bulunduğunu vurgulayan İsen, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanlığı ile yapılacak istişare sonrasında özellikle yurt dışına kaçırılan eserlerin yoğun olduğu ülkelere ziyaret gerçekleştirip, bir envanter çalışması yürütmeyi planlıyoruz. Ziyaretlerle, Türkiye'nin, parlamenter düzeyde bu işi ne kadar ciddiye aldığını dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz. Kültürel varlıklarımıza sahip çıkmak ve eserlerimizin yağmalanmasının önüne geçmek adına çalışıyoruz. Kaçırılan eserlerin bizim için ne kadar değerli olduğunu tüm kamuoyuna göstermek amacındayız."