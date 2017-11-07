Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Muhittin Macit atandı.

Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi gereğince uygun görüldü.