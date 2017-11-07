Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Muhittin Macit atandı.
Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi gereğince uygun görüldü.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Macit atandı
07.11.2017 - 03:34 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 03:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığına ait atama kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Muhittin Macit atandı.
Etiketler : muhittin macit,resmi gazete,
517537 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/517537.aspx
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