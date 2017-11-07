Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihe, Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak geçen Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın, Kosova'nın başkenti Priştine'nin Mazgit köyündeki türbesini, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken Sırp asker Miloş Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edilen Sultan I. Murad'ın iç organları, Priştine-Mitroviça karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Mazgit köyüne gömüldü.

Daha sonra söz konusu yere Padişah Yıldırım Bayezid tarafından 14'üncü yüzyılda türbe inşa ettirilerek, "Meşhed-i Hüdavendigar" olarak adlandırıldı. 1660 yılında bugünkü halini alan türbe, TİKA ve Diyanet İşleri Vakfı tarafından restore edildi.

Sultan I. Murad Hüdavendigar Türbesi'nde, Selamlık Binası Kültür ve Tanıtım Evi de bulunuyor. Söz konusu evde Osmanlı Devleti'nin tarihi ve yaşam tarzı anlatılırken, ziyaretçiler balmumundan yapılmış heykellerle fotoğraf çektirme imkanı buluyor.

Farklı ülkelerden geçen yıl 18 bin kişinin ziyarette bulunduğu türbeyi, bu yılın 10 ayında 17 bin kişi gezdi. Türbeyi, yıl sonuna kadar 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

"Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler geliyor"

Türbenin rehberi Muammer Hasani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan I. Murad'ın, 10 Ağustos 1389'da sadece 8 saat süren ve şiddetli geçen Birinci Kosova Savaşı'nda 80 bin kişilik Balkan Ordusu mağlup ettikten sonra meydanı gezerken Sırp asker Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edildiğini anımsattı.

Sultan I. Murad'ın, Osmanlı Devleti'nden savaş meydanında şehit düşen tek padişah olduğunu ifade eden Hasani, "Onun anısına yapılan türbeyi, dünyanın birçok ülkesinden gelenler ziyaret ediyor. Burada türbenin yanı sıra Silistre Kumandanı Rifat Paşa'nın, Kosova Valisi Hafız Mehmet Paşa'nın mezarları da bulunuyor. Sultan Abdülaziz çeşmesi ve kitabesi, Ali Hacı Yakova çeşme ve kitabesi ile Sultan Reşad anısına yaptırılan çeşme de söz konusu mekan içinde yer alıyor." diye konuştu.