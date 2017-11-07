Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki arkeolojik kazı çalışmalarına başkanlık yapan Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesinde yaşayan Hatti uygarlığına ait tarihî kalıntıları gün ışığına çıkarıldığı alanı yüksekten görüntüleyebilmek için traktör rulmanı ve su borusu kullanarak yaklaşık 200 liraya mal ettiği "Hattipot" adını verdiği düzeneği geliştirdi.

Ankara Üniversitesince yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık yapan Prof. Dr. Yıldırım tarafından tasarlanan ve "Hattipot" adı verilen düzenek, kazı alanının yaklaşık 30 metre yükseklikten görüntülenmesini sağlıyor.

"Hattipot", üç ayağının yere sabitlenmesinin ardından tepesindeki çubuğun bir ucuna fotoğraf makinesi bağlanması ve diğer ucundan yönlendirilmesi ile çalışıyor.

"Drone ile yapacağım işi daha ekonomik şekilde yaptım"

Prof. Dr. Yıldırım, AA muhabirine, arkeolojik çalışmalarda en önemli unsurlardan birinin kazı yapılan alanın belgelenmesi olduğunu söyledi.

Kazı alanlarındaki gelişim sürecinin hem belgelenmesi hem de kazının devamı için yüksekten çekilmiş fotoğraflara ihtiyaç duyduklarına işaret eden Yıldırım, bu amaçla tasarladığı, günümüzden 4 bin 500 yıl önce yaşamış Hatti uygarlığı dönemine ilişkin arkeolojik araştırmalar yaptıkları için düzeneğe "Hattipot" adını verdiğini aktardı.

Yüksekten görüntü almak için zaman zaman drone gibi teknolojik aygıtlar da kullandıklarına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Drone elbette ciddi bir kolaylık sunuyor ancak olumsuz hava şartlarında kullanımı mümkün olmuyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü kameraya sahip bir drone satın almak için yüksek bütçe gerekiyor. Ben de drone ile yapacağım işi nasıl daha ekonomik ve kullanışlı şekilde yapabileceğimi düşündüm. Kağıt üzerinde çizimlerini gerçekleştirerek Sungurlu sanayisinde bir usta ile traktör rulmanı ve su borularını kullanarak 'Hattipotu yaptık. İşçiliği ile yaklaşık 200 lira maliyeti var. Arkeologlar olarak bu tür pratik aygıtlar bulmaya çalışıyoruz. Bu kadar ucuz maliyete başka hiçbir şeyle yüksekten fotoğraf çekemezsiniz. Bunun için de herhangi bir izin almaya gerek olmadı. Kullanırken de çalışanların cihazın altında olmamasına özen gösteriyoruz."