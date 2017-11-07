Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ceviziyle ünlü ilçede 500 yıllık ceviz ağacından yapımına 20 gün önce başladığı bastonu, 10 gün içinde tamamlayacağını söyledi.

Birol, "Payitaht" adını verdiği bastonu İstanbul'da 30 Kasım'da düzenlenecek "Bitlis Tanıtım Günleri"nin ardından TRT 1'de yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Sultan Abdülhamid rolünü canlandıran Bülent İnal'a ulaştırmak istediğini belirtti.

Bastonun tamamen el işçiliğiyle yapıldığını aktaran Birol, "Bastonun özel bölümlerine zümrüt, yakut ve gümüş işleme yapıyoruz. Payitaht Abdülhamid'in maneviyatta kalp gözü açık olduğu için bastonun ön kısmına kalp oyması yaptık ve zümrütle süsledik." dedi.