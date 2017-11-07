Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Zile ilçesinde yapımcı Mustafa Uslu’nun annesi Melek Uslu’nun isminin verildiği sinema salonu, yaklaşık 12 yıl sonra Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek olan ‘Ayla’ filmi ile kapılarını sinema severlere açtı. Filmin Anadolu galasında Zileliler uzun bir aradan sonra sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı. Galaya filmin oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Sinem Uslu, yapımcı Mustafa Uslu ve yönetmen Can Ulkay katıldı. Tokat Valisi Ömer Toraman, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve çok sayıda vatandaşın izlediği film sonrasında sanatçılar sahnede halkla buluştu. Filmde ‘Ayla’yı Kore’den Türkiye’ye kaçırmak için kullanılan sandığın orijinalı olan sandık da sürpriz yapılarak izleyicilerle buluşturuldu. Film yapımcısı, yönetmeni ve oyuncularına plaket takdim edildi. Plaket töreni sonrasında sahneye atlayan vatandaşlar, oyuncularla fotoğraf çekinmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

“Rahmetli annem benim hep bir sinemacı olmamı isterdi”



Eşi Sinem Uslu ile kameraların karşısına geçen yapımcı Mustafa Uslu, doğduğu topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 yıl önce Zile’de annesi ile birlikte Kadir İnanır, Cüney Arkın’ın filmlerini izlediğini anlatan Uslu, “Rahmetli annem benim hep bir sinemacı olmamı isterdi. Annemi Zileliler çok severdi. Bugün annem için buradayım, annemi yad etmek, anmak için buradayım. Çok huzurluyum, yıllar sonra bir hedefe ulaşmanın vermiş olduğu mutlulukla burada kendimi hür hissediyorum” dedi.

Sanatçı Sinem Uslu ise Sezar'ın meşhur “Veni vidi vici (Geldim, gördüm, yendim” sözlerini ‘geldim, gördüm, sevdim’ olarak değiştirerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uslu, “Zile tarihinde o kadar değişik şeyler olmuş ki, burayı değerli kılan şey hep tarihimiz. Bizde burada tarihe ışık tutacak olan filmi burada sevdiklerimiz, ailemizle beraber paylaştığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

"Filmde kocaman yürekli bir adamı oynamak bana nasip oldu"



Filmde Astsubay Süleyman Dilbirliği'ni canlandıran İsmail Hacıoğlu, Zile’de filmi izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hacıoğlu, filmin ilk haftasında gişede liste başı olduğunu ifade ederek, “Böyle de devam eder, bizim beklentimiz daha fazlası. Filmde kocaman yürekli bir adamı oynamak bana nasip oldu” dedi.



Filmin yönetmeni Can Ulkay ise Ayla ile kısa sürede dünyanın birçok ülkesini dolaştıklarını ve aynı tepkileri aldıklarını kaydetti. Zile’nin kendileri için ayrı bir özelliği olduğunu ifade eden Ulkay, Zile’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’nin pek çok yerini dolaşacağız. Ayla, Türkiye, hatta bütün dünya ile bütünleşmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Toygan Avanoğlu ise gurur duyduğu bir filmde rol aldığını kaydetti. Komedi karakterleri ile tanınan bir oyuncu iken filmde sinir bozucu bir subayı canlandırdığını belirten Avanoğlu, “Bilseydim sandığı açtırmazdım” esprisi ile güldürdü.