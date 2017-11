Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Kalabalık, gürültü, şehirden uzaklık ve iyiden iyiye azalmakta olan indirimler… “Yıl 2017 olmuş. İnternet çağında hâlâ kitap fuarlarına gitmek mantıklı mı?” sorusu artık her kitapseverin aklına takılıyor. Biz de bu soru kafamızı kurcalarken, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de TÜYAP tarafından açılan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı dolaştık; hem yayıncılarla hem de kitapseverlerle konuştuk… Bu sene 36. defa ziyaretçilerine kapılarını açan fuar, yine hınca hınç dolu. Aklınıza gelebilecek her çeşit kitabın, her düşünceden yayınevinin eserleri fuarda satışta. Dahası eski kitap ve plak meraklıları için sahaflar da fuardaki yerini yine aldı, 27. İstanbul Sanat Fuarı da faaliyete eş zamanlı olarak açıldı.

İNDİRİMLER GERÇEK Mİ?

Fuarda %50’ye kadar iskontolar mevcut ancak yayınevlerinin bu sene yaptığı indirimler, kitap meraklılarından bazılarını tatmin etmedi. Yıllardır kitap fuarlarını kaçırmadığını söyleyen emekli Fahrettin Karaca “Fuar, Tarlabaşı’nda düzenlenirken kitaplar neredeyse yarı yarıya ucuzlardı. Artık indirimler ekseriyetle %30’larda, eski havayı da bulmak mümkün değil” diye konuşuyor. Ahmet Gürkan ise “Buraya gelmek meşakkatli ancak yazarlarla buluşmak heyecan verici. Farklı kitapları bir arada bulmak da başka yerde yapılabilecek şey değil” ifadelerini kullanıyor.

KİTABA DOKUNMAK LAZIM

“Niçin fuarlara gidilmeli?” sorusunu yönelttiğimiz yayınevleri çalışanları, internete rağmen kitap fuarlarına olan alakanın kaybolmadığı görüşünde. Timaş Yayınları’ndan Mücahit Arlı, çok sayıda yazarla buluşabilmemin kitap fuarlarını hususi kıldığını kaydederek “Bu münasebetler hem yazarları besliyor hem de okuyucuların dünyalarını genişletiyor. Kitabı karıştırarak satın almak da güzel bir şey. Bütün bunları internetten yapabilmek mümkün değil” şeklinde konuşuyor.

BU HAVA BAŞKA YERDE YOK

Çamlıca Basım Yayın’dan Âdem Fidan “Artık kitaplara internet sayesinde her yerden indirimli olarak ulaşılabiliyor.

Buna rağmen İstanbul Kitap Fuarı son yıllarda oldukça yoğun geçiyor. Hatta geçen sene ziyaretçi rekoru kırıldı. Ancak insanların bir kısmı fuara gelmeyi sosyal faaliyet olarak görüyor” ifadelerini kullanıyor. 6:45 Yayınları’ndan Alkım Ergül ise “Fuarlarda sigara parasına bile kaliteli kitap bulmak mümkün. Ancak insanlar artık buraya daha çok yazarlarla fotoğraf çektirmek için geliyor” diyor. Nesil Yayınları’ndan Ender Yorum da “Kitapları eskiden olduğu kadar indirimli satmak şimdi pek mümkün değil. Ancak fuarlarda iyi bir atmosfer var. Bu okuyucu-yazar irtibatını başka yerlerde bulmak kolay değil” şeklinde konuşuyor.

İMZALI KİTAP MERAKLILARI ÇOK ŞEY BULACAK

“İyi ki Varsın Edebiyat” sloganıyla tertiplenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. İmzalı kitap meraklılarının fuarı kaçırmaması gerekiyor. Zira fuar sonuna kadar 295 faaliyet, 3 binden fazla imza günü tertiplenecek. Fuar, 12 Kasım Pazar akşamı ise kapılarını kitapseverlere kapatacak. Yurt içi ve yurt dışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarın, bu seneki ‘Onur Yazarı’ ise Ayla Kutlu...