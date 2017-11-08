Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen “Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi” kültür sanat dünyasındaki tartışmaların merkezine yerleşti. Daha önce birçok projede aldığı ideolojik tavırlarla gündeme gelen Mimarlar Odası, ismi değiştirilmeyip, aslına yakın bir mimari tarzda inşa edilecek olan yeni AKM projesine de karşı çıktı. Dün basın toplantısı tertipleyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, AKM’yi yıkmanın suç olduğunu iddia etti. AKM’nin bir kültür mirası olduğunu ve abidevi bir bina olarak yıkılamayacağını öne süren Muhcu, yapının daha önce alınan mahkeme kararında olduğu gibi aslına uygun olarak restore edilmesi gerektiğini söyledi.

SANATÇILAR: ÜMİT VERİCİ

Kültür ve sanat çevrelerinden ise AKM projesine övgüler gelmeye devam etti. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner “On yıldır özlemini çektiğimiz AKM’nin Murat Tabanlıoğlu’nun deneyimiyle yeniden İstanbul’a kazandırılması çok sevindirici. Artık mimariden öteye bakmak ve dünyanın lider konser salonlarının yönetim biçimlerini incelemek gerektiğini düşünüyorum” dedi. Sanatçı Özdemir Erdoğan ise, AKM’nin yerine yapılacak binanın projesinin çok boyutlu düşünüldüğünü kaydederek “Yeni proje ümit verici. Gerçekten uluslararası alanda bizi gururla temsil edecek güzel bir yapı” ifadelerini kullandı.