Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosnalı yönetmen Aida Begiç’in 8 mülteci çocuğun hayatını anlattığı filmi ‘Bırakma Beni’ Çin’de büyük rağbet gördü. Film, görücüye çıktığı Pingyoa Uluslararası Film Festivali’nde (PYIFF) ‘İzleyici Tercihi’ kategorisinde ‘En İyi Film’ mükâfatını kazandı. Begiç’in “Beni Bırakma” filmiyle, yeni durakları ise Dubai, Cannes, Berlin ve Venedik film festivalleri olacak. Aida Begiç, ödüllü filminde sanatın birleştirici ve köprü kurucu yönünü vurguluyor. Boğaziçi Film Festivali’nde de gösterime çıkacak olan filmin yönetmeni Begiç aynı festivalde uluslararası uzun metraj film kategorisinin jüri başkanlığını yapacak. Daha önce “Unutma Beni İstanbul” filminin çekimleri için de Türkiye’yi seçen yönetmen Begiç “Bu yıl da Bırakma Beni filmi ile tekrar Türkiye’deyim. Burası benim evim gibi oldu ve hiç yabancılık çekmiyorum. Sık sık Türkiye’ye geliyorum” diyor.