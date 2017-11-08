Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 39. Genel Konferansı'nda Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.Türkiye, bugün yapılan seçimde 2017-2021 yılları arasında Yürütme Kurulu'nda yer almaya hak kazandı. Türkiye'ye, UNESCO'ya üye 134 ülke oy verdi.Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasına girdi. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanına sahip oldu.