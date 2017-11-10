Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

T ürk sinemasının duayen oyuncusu Şener Şen, 7 yıl aradan sonra başrolünü üstlendiği ‘Yol Ayrımı’ filmiyle geri dönüyor. Acımasız bir iş adamı olan Mazhar Kozanlı’nın hayatındaki değişime odaklanan filmin yönetmen koltuğunda Yavuz Turgul otururken, Şener Şen’e Çiğdem Selışık Onat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın ve Mert Fırat gibi oyuncular eşlik ediyor. Büyük bir tekstil şirketinin sahibi olan Mazhar Kozanlı, iş hayatında profesyonel olduğu kadar da gaddar bir adamdır. Babasından devraldığı şirketi, herkesi kırıp dökerek idare etmeye çalışmaktadır. Ancak geçirdiği trafik kazasıyla hayatındaki her şey değişmeye başlar. Kazadan sonra hayatta kalan Mazhar, artık başka bir adam olmaya karar verir; bu uğurda çevresindeki herkesi karşısına alır. İlk defa istediği gibi yaşamaya çalışan iş adamı, çıktığı bu yeni yolda pes etmemek zorundadır.