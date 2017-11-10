Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Çakıltepe mevkisindeki bir tepeciğin dikkatlerini çekmesi sonucu bölgede araştırma yapan arkeologlar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Müze Müdürlüğü işbirliğinde, alanda çalışma başlattı.

Ekipler, "UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi"nde yer alan Kapadokya'nın tarihine ışık tutacağı düşünülen bölgeyi adım adım tarayarak, yüzeyde tespit edilen cam, çanak ve eşya parçaları gibi kültür varlıklarını toplayıp koruma altına aldı.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Çakıltepe alan çalışmaları sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tespit edilen yerleşim yerinin, milattan önce 3 bin yıllarına ait olduğunu, elde edilen bulgulara göre sonraki dönemlerde de yaşam izleri bulunan önemli bir arkeolojik bölge olduğunu belirtti.

Kamış, alanı iki bölüm halinde ele almak gerektiğini dile getirerek, "Alanın merkezinde çok katmanlı farklı dönemlere ait kalıntıları içeren höyük bulunuyor. Milattan önce 3 bin ila 2 bin yıllarında yerleşilmiş. Alanın çevresinde ise Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimler olduğu anlaşılıyor. Burada, Tunç çağlarının en eskisi olarak bilinen Erken Tunç döneminde yerleşimin başlamış olduğunu tespit ettik." dedi.

"Mayıs 2018'de kapsamlı kazı çalışması başlayacak"

Ön çalışmalar kapsamında farklı branşlardan 6 kişilik bilim heyeti oluşturulduğunu ve bulguların detaylıca incelendiğini anlatan Kamış, yerleşimin daha eski dönemlere ait olup olmadığı konusunun ise kazı çalışmalarında ortaya çıkacağını ifade etti.

Kamış, kapsamlı şekilde gerçekleştirilecek kazı çalışmalarının alt yapısını hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alanın haritalandırılması ve boyutlarının anlaşılması gibi teknik hususları tamamlıyoruz. Ayrıca alanda karşımıza çıkacak dönemlerin tespit edilmesine yönelik araştırma yürütüyoruz. Farklı dönemlerden kalma kültür varlıklarını topluyoruz. Böylelikle burada hangi dönemler yaşanmış bunu öğrenmiş olacağız, elimizdeki kalıntılar yol gösterici olacak. Mayıs 2018'de kapsamlı kazı çalışması başlayacak.