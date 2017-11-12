Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl on binlerce fotoğraf sanatı meraklısını buluşturan fuarın 6'ncısı Louvre Müzesi'nin en önemli sergi salonu Caroussel'de sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye'de 2009 yılından bu yana fotoğraf sergilerine yer veren Gama Sanat Galerisi de Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarıyla Foto Fever'da yer alan tek Türk konuk galeri oldu.

Fuara katıldıkları "La Belle d'istanbul/İstanbul güzeli" adlı sergide kadın temasını seçen Türk sanatçılar, 10-12 Kasım tarihleri arasında tüm dünyadan gelen sanatseverlere eserlerini gösterme imkanı bulacak.

Foto Fever'da bu yıl 80 galeriden yaklaşık 150 sanatçının eserleri yer alırken Türkiye'den Fotoİstanbul’un kurucusu Atilla Durak, Can Sarıçoban, Koray Erkaya, Metin Tütün, Özlem Acaroğlu, Elif Gülen, Beril Gülcan ve Ceylan Atuk eserleri ile iştirak etti.

Sergide, Gama Sanat Galerisi standı daha ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gördü. Galerinin kurucusu Şule Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez katıldığı sergide Türkiye'nin "gerçek imajını göstermeye katkıda bulunmayı" amaçladıklarını belirtti.

Uzun süredir Paris Fotoğraf fuarında olmak istediklerini vurgulayan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Hepsi Türkiye'den gelen Türk sanatçılar. Farklı çalışmalar getirdik. Farklı ve özgün teknikler var. Genç ve tanınmış sanatçılar var. Mesela Atilla Durak, Fotoİstanbul'un kurucusu. Fotoİstanbul da Türkiye'nin fotoğraf fuarı. Bu sene 4'üncüsü yapıldı. Koray Erkaya var. O da önemli isimlerden. Metin Tütün var. Şu anda galerimizde sergisi var. Metin Tütün, dünyada fotoğraflarının heykelini yapan tek sanatçı. Onun dışında Beril Gürcan var. New York'ta yaşıyor. Foto Fever'in favorileri arasında. Uluslararası alanda da tanınan sanatçılarımız var."

Paris'in fotoğrafın doğum yeri olduğunu ifade eden Altıntaş, o bakımdan tüm fotoğraf sanatçıları için Paris'te olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Altıntaş, "Bizim için de Louvre'da olmak, bu sergide olmak çok önemli. Bizim sanatçılarımız da uluslararası pek çok sergide var." dedi.

4 boyutlu koleksiyon

Farklı bir teknikle fotoğraflarını 4 boyutla izleyicilerine sunan fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya da bu tekniği kullanmayı Louvre'daki sergi için özel olarak planladığını anlattı. Erkaya, şunları söyledi:

"İlk başta 2 boyutlu olarak çalıştım. Eylül ayında Contemporary Art İstanbul'da 3 boyutlu olarak çıktım. Orada gözde algı yanılması yaparak onlara sundum. Louvre'daki fuara farklı bir boyutla gelmek istedim. Ve bir katman daha ekleyerek 4 boyutlu fotoğraf olarak sunuyorum. Öndeki fotoğrafın arkasında orta katmanı, onun arkasında da arka fon katmanı, dördüncü boyut olarak da ışığı kullandım. Bu benim Paris'te ikinci, Fransa'da 3'üncü sergim. Ama ilk defa Louvre'da olmaktan, burada ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutluyum. Çünkü tek Türk galerisi olarak biz varız burada." diye konuştu.

Sergide eserleri yer alan Metin Tütün ise hem fotoğraf hem de heykel sanatçısı. Çektiği fotoğrafın heykelini de yapan tek sanatçı olarak sergide yer alan Tütün, serginin ilgi çeken sanatçılarından birisi oldu.

Yabancı konukların eserlerine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Tütün, "İstanbul'da Blues adlı sergim devam ediyor. Sergimin de bulunduğu Gama Galeri olarak buraya geldik. Gökyüzü, deniz mavi, ışıkla boyadım heykellerimi, maviye boyadım. Louvre çok heyecan verici. Küçüklüğümüzden beri bildiğimiz sanat merkezi. En iyi müzesi, en büyük müzesi. Benim burada bir fotoğrafım ve heykelimin sergilenmesinden gurur duyuyorum." dedi.

Sergiyi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikastı fotoğraflayarak "World Press Photo 2017 (WPP)" ödülünü alan foto muhabiri Burhan Özbilici de ziyaret etti.