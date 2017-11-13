Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel Sanatlar Derneği (GSD), Marmara Bölgesi’nin 11 ilindeki geleneksel sanat ve zanaat ustalarının envanterini çıkardı. “Türkiye’nin Ustaları / Marmara Bölgesi” adıyla envanter kitabı ve web sitesine taşınan projenin tanıtımı önceki gün İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan GSD Başkanı Ahmet Akcan, 7 aylık bir çalışma neticesinde meydana getirilen ‘Marmara’nın Ustaları’ envanterine 17 branşta bin 554 ustanın kaydı yapıldığını söyledi. Akcan “Aldığımız kayıtlara göre bu ustaların 569’unu erkekler, 985’ini ise kadınlar oluşturuyor. Kayda giren en genç sanatçı 18, en yaşlı usta ise 90 yaşında” diye konuştu. Her yıl ömürlerini geleneksel sanatlara vakfetmiş isimlere Gümüş Lale Ödülü veren dernek, bu yıl ödülü minyatür sanatçısı Ülker Erke’ye takdim etti.