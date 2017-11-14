Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar önce Çemişgezek ilçesine yaptığı bir ziyarette Ulukale köyündeki Ferruh Şat Türbesi'ni gezdiğini anlattı.

Köy muhtarının türbenin kitabesinin kayıp olduğunu ve bulunamadığını söylemesi üzerine 2013 yılında çalışma başlattığını belirten Ulaşoğlu, "Adeta bir dedektif gibi kitabenin peşine düştüm ama bir noktaya gelince çalışmamız nihayetlendi, çünkü bir şeye ulaşamadık. Savcılıkla, ilgili jandarma komutanlıklarıyla yazıştık fakat bir sonuç alamamıştık." dedi.

Kitabeyi tesadüfen bulduklarını anlatan Ulaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir görevli, yakın zamanda bana bir fotoğraf gösterdi. Fotoğrafı görür görmez bunun Ferruh Şad Bey Türbesi'ne ait kitabe olduğunu anladım. Daha sonra tarihî kitabeyi teslim alıp bakanlığımızın müsaadesiyle müdürlüğümüze getirdik, açılacak müzemizde de müstesna yerini alacaktır."

Eserin bulunması için genelge gönderilmişti

Arkeolog Kenan Öncel de Tunceli'de Dersim Kent Müzesi kurulması ve tarihî eserlerin tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Anadolu Türk beyliklerinden kalma kitabenin 1997 yılından beri kayıp olduğunu ifade eden Öncel, şunları kaydetti:

"Bu eseri tesadüfen atıl vaziyette bulduk, yanında 100-150 yıllık mezar taşı da vardı. İkisini alıp incelediğimizde kitabenin 20 yıldır aradığımız Ferruh Şad Bey Türbesi'ne ait olduğunu anladık. Eserin bulunması için Kültür ve Turizm Bakanlığının 2014 yılında 81 il valiliğine ve gümrük kapılarına gönderdiği genelge vardı. Kitabe, Anadolu'daki ilk Türk-İslam kültürü özelliklerini yansıtması açısından önemli bir eser."

Kitabede İslami tarzda yazılmış yazılar bulunduğuna işaret eden Öncel, "Eser yaklaşık 500 yıldır dışarıda kaldığı için doğanın tahribatına uğramış, yer yer bazı harfleri silinmiş. Bakanlığımıza bağlı restoratörler gerekli temizlemeleri yaptığında eserin üzerindeki net bilgileri alabileceğiz." dedi.