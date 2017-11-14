Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da yaşayan Saim Kıyıcı, kündekâri ustası dedesi Mevlüt Çiller'den öğrendiği sanatı devam ettiriyor.

Mescid-i Aksa'nın yanan minberinin inşasında görev alan ve unutulmaya yüz tutan kündekâri sanatını yeniden ayağa kaldıran merhum Mevlüt Çiller torunu 32 yaşındaki Kıyıcı, mütevazı dükkanınında sanatını icra ediyor. Kıyıcı,14 yıl yanında çalıştığı dedesinin "Sanatkar ölür, eseri kalır" felsefesini yaşatmaya çalışıyor.

Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinden öğrendikleriyle yeni eserler vermeye devam ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Vefatına kadar dedesinin yanında çalıştığını belirten Kıyıcı, ustasının büyük uğraş vererek bu mesleği yeniden ayağa kaldırdığını vurguladı.

"Bu sanat yok olmaz"

Dedesinin son kalfası olduğuna işaret eden Kıyıcı, "Kendi dükkanımı dedem ve ustam vefat ettikten hemen sonra açtım. Sanatı elimizden geldiği kadar ecdadımızın yaptığı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mesleğe talep var ve gelişmeye devam ediyor. Ustalar da bu talebi karşılamayı sürdürüyor. Bu sanat yok olmaz. Çünkü bu sanatın değerini bilen insanlar hep var olacaktır." diye konuştu.