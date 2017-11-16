Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her antika eşyanın kendine özgü bir hikâyesi vardır ve bu hikâye mistik bir hava taşır.

Padişah Abdülhamit in sükûneti dağıtan şarkıları dinlediği gramofon, Osmanlı zamanından kalma el yazmaları, 2. Dünya savaşında kullanılan dürbünler, bir döneme tanıklık eden köstekli saatler, sadece ortamı aydınlatan değil aynı zamanda da bir kültür mirası olan avizeler, eski dönemlerin ruhunu yansıtan Antika saatler ve radyolar…





Sandıklar sandalyeler masalar dolaplar konsollar değerli süs eşyaları takılar kitaplar ve birçok yaşanmışlık barındıran, hatıraları korumak adına kuşaklar ve asırlar geçiren antika eşyalar takılar meraklılarını 17 Kasımda Antika Festivalinde bekliyor..

Tarihe tanıklık etmiş tüm yaşanmışlıklar Ülke değerleri varlıklarını koruma derneği öncülüğünde halka açık sergilenerek meraklısıyla buluşacak.





Sonbaharın son Antika Festivali, 17 Kasımda tarihe tanıklık etmek için; İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısında Tarihi Sirkeci Gar’ında tarihi renkleriyle İstanbul’u geçmişle buluşturmaya hazırlanıyor.

17 Kasımda Tarihi Sirkeci Gar’ında, Antika Festivalinde tarihle sizleri buluşturmak için bekliyoruz.