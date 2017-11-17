Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinin 2018’in Nisan ayında düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nde hizmete açmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar “İnşaat çalışmaları artık tamamlandı, şu anda son düzenlemeleri yapılıyor. Kubbe tamamen resimlendiriliyor. Kubbeyi kaplayacak olan resim, Bursa’nın fetih anını yansıtacak. Panorama 1326, Bursa için anıtsal bir eser olacak. Müzenin giriş katında 16 tablo ve Türk İslam sanatının en güzel örneklerinden olan, geleneksel çini eserlerinin yer aldığı bölüm olacak. Gerek mimarisi, gerekse sahip olduğu özellikleri yönünden Bursamıza çok büyük değer katacak. Fonksiyonları itibarıyla bünyesinde tarihi ve kültürel dokuları barındıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin ötesinde her saat yaşayan bir mekan olacak. Aynı zamanda da bir eğitim merkezi olacak” diye konuştu. Dündar, müzenin yapıldığı yer olan Kamberler Parkı’nda yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte bölgenin vatandaşlar için bir buluşma merkezi olacağını da sözlerine ekledi.