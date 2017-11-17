Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın Haskova ilinin Uzundjovo köyünde bulunan ecdat yadigârı cami, 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor. 16’ncı yüzyılda Osmanlının Macaristan seferi zamanında dönemin sadrazamlarından Selim Paşa tarafından yaptırılan cami, 1903 yılında Bulgaristan sınırları içindeki topraklarda kaldı. Bulgar yetkilileri, Mimar Sinan’ın kalfaları tarafından inşa edilen caminin minaresini yıktı, içerisinde yapılan değişikliklerle camiyi kiliseye çevirdi. Bulgar yetkililer, halkın göç ettiğini, köyde günümüzde Müslüman aile kalmadığını söylüyor. Osmanlı padişahlarından ‘Avcı Mehmet’ olarak anılan 4’üncü Mehmet de Avusturya seferi sırasında camiye el yazısı ile hatırat bırakmıştı. Padişahın minber duvarı yazısı yanına el işçiliğiyle bıraktığı not, hâlen caminin kimliğine şahitlik ediyor.