Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozoky'nin, 1905'te Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çektiği 56 fotoğrafının yer aldığı sergi, Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Budapeşte Hopp Ferenc Asya Sanatlar Müzesi ve Kolta Galeri'nin iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışında konuşan Kolta Galeri sahibi Tamas Katko, "Dr. Dezso Bozoky'nin fotoğraf tekniğiyle alakalı konuşacak olursak, sanırım sabaha kadar burada konuşmaya devam ederiz." dedi.

Katko, şunları kaydetti:

"Dr. Dezso Bozoky hakkında şunu söyleyebilirim ki kendisi, unutulmuş bir dünya gezginidir ve Macaristan'da bile unutulmuş bir isimdir. Macaristan'da Bozoky, bir fotoğrafçı olarak tanımlanıyor ve bu durum, Macaristan'daki fotoğrafçılık seviyesi hakkında size bir fikir verebilir. Size aktarmak istediğim bir düşünürün sözü olan, 'Biz size medeniyet öğrenmeye gideriz, siz de bize kültür öğrenmeye gelirsiniz' ifadesinden yola çıkarak, Bozoky'nin kanaatimce Türkiye'de bulunması, Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem kültürünü anlama çabasından ileri geliyor. Eminim ki, Bozoky şu an yaşıyor olsaydı, o çok sevdiği bu kültürün yansıyan fotoğraflarını, tekrar büyük bir sevgiyle, sizlerle yeniden paylaşırdı. Sizden de bu resimleri, aynı onun gibi sevgiyle karşılamanızı istiyorum."

Dr. Dezso Bozoky

1871'de, Romanya-Oradea şehrinde dünyaya gelen Dezso Bozoky, meslek olarak hekimliği tercih edip, eğitimini Budapeşte Tıbbi Bilimler Üniversitesi'nde tamamladı. Hekim unvanını 1896'da kazanan Bozoky, 1905'te Yunanistan ziyaretinden sonra Osmanlı topraklarına ulaşarak, bilinen ilk fotoğraf karelerini çekti.

İstanbul'un yanı sıra, Bursa ve birçok Anadolu kasabasını ziyaret eden Bozoky, 1908 ve 1909 tarihleri arasında Çin, Kore ve Japonya'da bulundu. Uzak Doğu gezisinin tecrübelerini ise 1911'de "Doğu Asya'da İki Sene" isimli iki ciltlik eserinde kaleme alan Bozoky'nin, günümüzde tarihi belge olarak nitelenen şahsi notları ve farklı yerlerde hazırladığı çekimleri, 1957 yılında ölümünden sonra Ferenc Hopp Asya Sanatlar Müzesi'nin arşivine kaldı.

Dr. Dezso Bozoky'nin sergisi, 18 Şubat 2018'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.