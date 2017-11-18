Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önceki gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sanat sektörünün uzun süredir beklediği müjdeli haberi verdi. Bakanlık, geçtiğimiz aylarda taslak metinlerini kamu ile paylaştığı yeni Sinema Kanunu ile Telif Yasası’nı önümüzdeki hafta Başbakanlığa gönderecek. Sinema Kanunu taslağında Türkiye’nin yabancı film yapımcıları için bir cazibe merkezi haline getirecek düzenlemelere yer verildi. Türkiye’de film çekecek olan ve gerekli şartları sağlayan yabancı yapımcılar, film için harcadıkları paranın yüzde 30’una kadarını geri alabilecek. 1 milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcılarına ise bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere, sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25’i oranında destek verilecek. Ülke tanıtımına katkı sağlayacak ve yurt dışına ihraç edilecek dizi filmlere ve Türkiye’de gösterim şansı bulamayan yerli filmleri seyirci ile buluşturan sinema salonu işletmecilerine de destek verilecek.

YÜZDE YÜZE YAKIN İTTİFAK

Diğer taraftan müzikten sinemaya, yayıncılıktan yazılıma kadar 8 yıldır telif yasasında değişiklik bekleyen sektör de yayınlanan taslaktan memnun kalmıştı. Yeşilçam emektarlarının telif gelirini alamadıkları yönündeki şikâyetleri de çalışmalarda dikkate alındı. Taslakta hak sahibinin hukuki korumaya alınması amaçlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş “Özellikle bu iki yasada neredeyse yüzde 100’e yakın bir ittifakla yasalar hazırlandı. Başbakanlığın ardından süratle, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi sağlanacak” dedi.

Kütüphaneler 22’de kapanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonununda bakanlığının 2018 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Kuleli Askeri Lisesini Türkiye’nin gurur duyacağı bir müze hâline getireceklerini belirten “Maliye Bakanlığı’nın tahsis işlemleri devam ediyor. Bir kısmı ise Millî Savunma Üniversitesinin kullanımında kalacak. Müze ile ilgili kimin ne birikimi varsa toplayacağız” dedi. Kütüphanelerin çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kurtulmuş şunları söyledi: 2017'nin sonuna kadar il halk kütüphanelerinin gece 22.00'ye kadar çalışmasını sağlamak üzere ilgili arkadaşlara talimat verildi. Şu ana kadar 68 kütüphanemiz mesai saatlerini uzattı. Kütüphaneleri yaşayan mekânlar hâline getireceğiz.