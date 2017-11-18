Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski millî halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi. Süleymanoğlu'nun, Bulgaristan'da başlayıp Turgut Özal'ın talimatıyla Türkiye'ye uzayan ve Time dergisine kapak olmaya kadar giden başarı hikayesi…



50 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Eski millî halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim tarihinde ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu millî halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Naimoğlu'nun ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

NAİM'İ KAÇIRMAK İÇİN TURGUT ÖZAL 7 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Dönemin baskıcı Bulgar hükümeti, Naim Süleymanoğlu'nun "Naum Shalamanov" ismiyle müsabakalara katılmasına izin verdi. Naim dünya rekortmeni olmuştu ancak mutsuzdu Bulgaristan'da. Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un asimilasyon politikaları, Bulgarca konuşma zorunluluğu, Türkleri dışlama çabaları… Tüm bunları sindiremiyordu Süleymanoğlu. Turgut Özal devreye girdi ve Naim, Melbourne'de korumaları ve kafileyi atlatıp bir kafeye oturdu ve onu arkadaki tuvaletten kaçırdılar. Datsun marka sarı bir otomobile bindirip bir kahvehaneye götürdüler. Ardından saklandıkları eve geçildi ve büyükelçilik durumdan haberdar edildi. Naim'i getirmek için aracılar 7 milyon dolar istedi. Bu yüksek teklife rağmen Özal, "Naim derhal getirilsin" emri verdi ve özel uçak gönderdi.