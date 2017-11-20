Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Kültür ve Turizm Bakanlığı son yıllarda Türkiye’den yurt dışına kaçırılan tarihî eserler için müthiş bir diplomasi atağında. Geçtiğimiz 14 senede, başta Herakles Lahdi olmak üzere, Türkiye’den kaçırılan 4 bin 311 eser ülkeye geri getirildi. Fakat popüler olanların haricinde hâlâ yurt dışından getirilmeyi bekleyen, kanunsuzca kaçırılmış sayısız sanat eserimiz bulunuyor. Tanınmış ressam Metin Asağ da sanatıyla bir mücadeleye girişti. Sahip çıkamadığımız veya illegal yollardan yurt dışına kaçırılmış binlerce eserden en çarpıcılarını resmeden sanatçı Asağ, bununla farkındalık meydana getirmek istiyor. Sanatçı Asağ “Osmanlı Kayıp Hazineleri” adlı yeni sergisinde, bir şekilde yurt dışına götürülmüş olan Sultan Süleyman’ın vakfettiği İznik işi bir çini kandile ve Osmanlı yadigârı bir miğfere de yer verdi.

Sorularımızı cevaplayan Metin Asağ, kültürel mirasımızın büyük bir yağmaya maruz kaldığını kaydederek şunları söylüyor: Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son devrinde topraklarımızdan birçok eser kaçırılmış. Bazen arkeologlar, bazen de turistler yağmalarda bulunmuşlar. Hatta restore için yurt dışına gönderilen eserlerin, geriye sahtesi gelmiş. Maalesef biz de büyük bir zaaf göstermişiz.



SAYISIZ ESER VAR

Resim çalışmalarını mevzuya dikkat çekmek için yaptığını kaydeden Asağ “Türkiye’den kaçırılan tarihî eserleri realist bir şekilde resmederek, kendi çapımda tepkimi dile getirdim. Mevzu gündemden düşmesin diye her sergimde, bu eserlere dair birkaç çalışmam olacak” diyor. Tanınmış eserlerin dışında sayısız eserin illegal şekilde yurt dışına taşındığını söyleyen Asağ “Osmanlı devrine ait 5 asırlık bir miğfer şimdilerde New York Metropolitan Müzesinde sergileniyor. Kudüs’teki Kubbetü’s-Sahra’ya Sultan Süleyman tarafından vakfedilen İznik işi bir çini kandili ise Londra’da, British Müzesinde yer alıyor” ifadelerini kullanıyor.

Osmanlıyı çok uzun zaman ihmal ettik

Ressam Metin Asağ, “Osmanlı Kayıp Hazineleri” sergisinde mazinin ihtişamını günümüze taşıyor. Sergide, Osmanlı Sultanlarının portrelerinin yanı sıra padişahlara ait eşyaların yağlıboya tabloları da yer alıyor. Osmanlı medeniyetinin kendisine büyük ilham verdiğini söyleyen Asağ “Bizim tarihimiz, sanat için çok zengin bir kaynak. Ne yazık ki sanatçılar olarak, uzunca bir zamandır bu medeniyeti ihmal ettik. Ben Anadolu’nun bu zengin kültürünü insanlığın önüne koymayı misyon olarak görüyorum. Yalnız medeniyetimizi tanıtan sanat projelerine Kültür Bakanlığı tarafından daha çok destek verilmeli. Bu hususta bir eksiklik olduğunu söylemem gerekiyor” şeklinde konuşuyor. 27 adet eserin yer aldığı “Osmanlı Kayıp Hazineleri sergisi, 10 Aralık’a kadar Sakarya’daki Ofis Sanat Merkezinde görülebilecek.