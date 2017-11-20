Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin Antalya galası, oyuncular Kim Seol, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Sinem Uslu, Koray Ergün ve Halil Kumova'nın katılımıyla yapıldı.

Özdilek AVM'deki gala gösterimine yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Can Ulkay da katıldı. AVM girişinde oluşturulan platformdan vatandaşları selamlayan Uslu, Türk halkının filme gösterdiği ilginin muhteşem olduğunu söyledi. Türk insanı bu filmde kendini gördüğünü ifade eden Uslu, "Adeta kendi merhametiyle yüzleşti. Bundan sonrası size emanet. Ayla artık sizin filminiz. İnşallah mart ayında Oscar'ı alıp geleceğiz." diye konuştu.

Oscar'dan çok umutlu olduklarını ifade eden Uslu, "Belki de Türkiye ilk defa Oscar'a bu kadar yakın. Bu sene Oscar'a katılan filmlerde gerçek hikaye olmaması konjonktürel olarak da Ayla filminin dünyanın kanayan bir yarasına parmak basması bizi daha da şanslı yapıyor. Ben Oscar heyetinin bunu gözardı etmeyeceğini, bu insanlık hikayesi ile bütün dünyayı konuşturacağını düşünüyorum. Bu hikayenin bir milliyeti yok. Bugün dünyanın her yerinde bir savaş yaşanıyor. Savaşın mağduru binlerce çocuk oluşuyor. Ayla filmini izleyen dünyanın bütün bölgelerinden güzel yorumlar alıyoruz. Filmi Los Angeles'te izleyen bir çift Gaziantep'e gelerek savaş mağduru bir çocuğu evlat edindi. Bu kadar etkili oldu film" şeklinde konuştu.

Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği sanatçılar daha sonra film izledi.