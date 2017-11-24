Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik Sanat, Ahmet Mercan’ın “İçimdeki Aslan” isimli oyunundan hareketle hazırlanan “Ah AVM Vah GSM” oyununu tiyatroseverlerle buluşuyor. Bir hayvan hikâyesi olan oyun hakkında konuşan yönetmen Ulvi Alacakaptan “Hazreti Mevlâna’nın Mesnevi’si bir sürü ibretli hayvan hikayeleriyle dolu. Bunlar ibret hikâyesi ancak hayvanlar olduğu için seyirciler çocuk oyunu zannediyorlar” ifadelerini kullandı.