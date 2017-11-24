Birlik Sanat, Ahmet Mercan’ın “İçimdeki Aslan” isimli oyunundan hareketle hazırlanan “Ah AVM Vah GSM” oyununu tiyatroseverlerle buluşuyor. Bir hayvan hikâyesi olan oyun hakkında konuşan yönetmen Ulvi Alacakaptan “Hazreti Mevlâna’nın Mesnevi’si bir sürü ibretli hayvan hikayeleriyle dolu. Bunlar ibret hikâyesi ancak hayvanlar olduğu için seyirciler çocuk oyunu zannediyorlar” ifadelerini kullandı.
Mesnevi hikâyeleri tiyatroda
24.11.2017 - 06:20 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 06:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ulvi Alacakaptan, Mesnevi’den yola çıkılarak kaleme alınan tiyatro oyunuyla gençleri uyuşturucunun zararlarına karşı uyarıyor.
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