Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertuğrul Mahallesi'ndeki okulun bünyesinde hizmete giren müzenin açılış törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş katıldı.

Durmuş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede 100'ün üzerinde tarihi materyal bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Harf inkılabından önceki kayıt defterleri, şu andaki kayıt defterleri, uzun yıllar önceki dönemdeki öğretmenlerin fotoğrafları, onlara verilen sağlık raporları, tarihi bina fotoğrafları, eğitim materyalleri gibi çok sayıda eser var. Müzenin amacı gençlerimizin geçmiş ile gelecek arasındaki bağını oluşturmak, o estetik değerleri bugünkü mantık sürecinden geçirmek. O eski film şeritlerini görünce hepimiz duygulandık. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde böylesine bir açılışta olmaktan gurur duyduk."

Okulun bünyesindeki müzede, makaralı film makineleri, mikrofonlar, kasetçalar, gaz yağı lambaları, örnek eğitim ve sağlık karneleri, körüklü fotoğraf makinesi, bekçi saatleri, mikroskop gibi materyaller sergileniyor.