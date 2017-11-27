Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatı, sinema filmlerine mevzu olan Osmanlı padişahlarından Sultan 4. Murat’ın hayatından kesitlerin yer aldığı opera, Haldun Özörten’in yönetmenliğinde 29 Kasım’da Ankara prömiyerini yapacak. Okan Demiriş’in eseri olan ve metnini Turan Oflazoğlu’nun yazdığı “IV. Murat” operasıyla alakalı açıklamalarda bulunan yönetmen Özörten şunları söyledi: “Osmanlı tarihlerinde, padişahlar haremde yüzlerce kadınla yaşıyor diye anlatılıyor. Gerçek 4. Murad, gerçek padişahlar bu değil. O yüzden operada, Sultan 4. Murad’ın iç dünyasına yakınlaşmak istedim. Aslında o da etiyle, kemiğiyle bir insandı; acıları, mutlulukları var.”