Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antakya ticaretinin "can damarı" kabul edilen Tarihî Antakya Uzun Çarşı'nın yenilenmesi için yapılan çalışmanın proje ihalesi yapıldı.

İhalenin ardından kısa süre sonra restorasyon ve renovasyon çalışmalarının başlayacağı, mevsim farklılıkları gözetilerek yapılacak restorasyonda ilk bölümün 2019 yılının ilk aylarında bitirileceği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihî Antakya Uzun Çarşı için geliştirdikleri projenin Hatay turizmi için yeni bir sinerji oluşturacağını söyledi.

Hatay'ın tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında yer alan önemli bir ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Yayman, "Bu proje, Hatay için 'çılgın' projedir. Esnaf ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde yapacağımız çalışmalarla, Antakya'nın o eski kimliğine kavuşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Çarşının tamamen iyileştirilmesini planlıyoruz. Bir Hataylı olarak, projenin heyecanını yaşıyoruz. Her zamanki gibi Hatay söz konusu ise gerisi teferruattır." diye konuştu.

Çarşı esnafı Gökhan Aslan da yapılacak restorasyon çalışmasını büyük mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Çarşının eski günlerine dönmesini umut ettiklerini ifade eden Aslan, projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Baharat satışı yapan Evren Eraslan da çarşı esnafı olarak projeyi desteklediklerini belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Umarım bu proje sayesinde çarşımız eski güzel günlerine geri döner." dedi.