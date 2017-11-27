Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vizesiz seyahat etmek isteyen Türkler için Avrupa’nın en cazip şehirlerinin başında Sırbistan'ın başkenti Belgrad geliyor. Gerek vizesiz olma özelliği gerekse ulaşım kolaylığı olması nedeniyle Türk vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Belgrad'a her yıl binlerce Türk turist seyahat ediyor.

2017’DE 70 BİN TURİST

2009 yılı itibari ile Türkiye'den Belgrad'a 4 bin kişi seyahat ederken 2017 itibari ile rakamlar 70 bine çıktı. 2009'dan bu yana ise toplamda 275 bin Türk vatandaşı Belgrad'a turist olarak seyahat etti.

Osmanlı'dan kalma tarihî dokusunun yanı sıra Sava Nehri ile Tuna Nehri’nin birleştiği yer olarak bilinen Belgrad, bünyesinde bulundurduğu tarihî dokularla dikkat çekiyor. Bünyesinde Bizans, Osmanlı, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu ve Sırp Krallığına ait birçok anıtlar, müzeler, galeri ve heykeller bulunduran Belgrad şehri, günümüzde ise İstiklal Caddesi’ni anımsatan alışverişin kalbi Knez Mihailova Caddesi ve Ayasofya'dan esinlenerek yapılan şehrin sembolü Aziz Sava Kilisesi ile ilgi topluyor.

SIRBİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU MARKOVİC: "İSTANBUL BİR DÜNYA ŞEHRİDİR”

Sırbistan İstanbul Başkonsolosu Zoran Markovic, düzenlediği toplantıda Türkiye'den Sırbistan’a gelen turist sayısından memnun olduklarını ancak karşılıklı olarak turist sayısının daha da arttırılmasını istediklerini söyledi. İstanbul gibi muazzam bir şehirde Belgrad'ı anlatmanın güç olduğunu da sözlerine ekleyen Markovic, "İstanbul bir dünya şehridir. Onu bir şehirle kıyaslayamazsınız. Ancak Belgrad'a dünya çapında güzelliklere sahip ve görülmeye, gezilmeye değer bir şehirdir" diye konuştu.

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