Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Köstence Ovidius Üniversitesinde tadilat ve donanımını gerçekleştirdiği "Türk-Tatar Tarihi Araştırmaları Kürsüsü"ne, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi olarak 13 yıl görev yapan Hamdullah Suphi Tanrıöver'in adı verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk-Tatar Tarihi Araştırmaları Kürsüsü"nün açılış törenine, Ovidius Üniversitesi Rektörü Sorin Rugina, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Sertel, TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Rumen yetkililerin, Türk-Rumen dostluğuna verdiği destek için Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği törende, TİKA’nın üniversitelerle hayata geçireceği müşterek projeler ile iki ülke bilim insanlarının ortak çalışmalarına ve Türk-Rumen ilişkilerinde kültürel diplomasiye katkı sağlanmasına çalışılacağı vurgulandı.

TİKA tarafından tüm tadilatı yapılarak yenilenen akıllı tahtalar, projeksiyon-bilgisayar ve modern eğitim materyalleriyle de desteklenen "Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk-Tatar Tarihi Araştırmaları Kürsüsü", Türk dünyasına katkı sağlayacak ve ilim insanlarının yetişmesine imkan verecek.

Milli Hatip Hamdullah Suphi Tanrıöver

Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen, milletvekili, siyasetçi Tanrıöver, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Meclis'te yaptığı coşkulu konuşmaları dolayısıyla "milli hatip" ve "cumhuriyet hatibi" olarak tanınıyordu. Milli Eğitim Bakanı olarak da görev yapan Tanrıöver, siyasi yaşamının yanı sıra Türk Ocakları'nın başkanlığını da yürüttü. Türk Ocakları'nın kapatılmasının ardından 13 yıl Bükreş'te büyükelçilik görevinde bulundu.