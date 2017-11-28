Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm ve Müze Müdürlüğü ile Belediyenin işbirliğinde yürütülen Kızılkoyun Projesi kapsamında Haleplibahçe ve Tılfındır mahallelerinde yıkılan 389 evin altındaki mağaralarda 61 kaya mezarı ortaya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Roma döneminden kaldığı belirlenen kaya mezarlarının bulunduğu alanda devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Çiftçi, tarihî mağaralardaki kaya mezarlarının kentin turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Roma dönemine ait olan eserler açık hava müzesi şeklinde sergilenecek"

Kızılkoyun bölgesinin tamamen mağara ve kaya mezarlarından oluştuğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada 71 mağara şehrin turizmine açıldı. Aralık sonu itibarıyla 61 kaya mezarının bulunduğu mağaraları turizme açacağız. Roma dönemine ait olan izler ve eserler bir açık hava müzesi şeklinde Kızılkoyun'da sergilenecek. Kızılkoyun projesinde sona doğru geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi tarihine, kendi nekropol alanına, kendi hanlarına, sokak iyileştirme ve restorasyon çalışmalarına, cephe düzenlemelerine, türbeleri restore etmeye, hanları ve çarşıları restore etmeye ve iyileştirmeye üst örtü çalışmalarını yapmaya devam ediyor, şehri tamamıyla bir doku gibi işliyor." diye konuştu.