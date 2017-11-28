Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşen Aydos Kalesi ve Arkeolojik Kazıları ile ilgili panel, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Panele, Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin katıldı.

Panelde açılış konuşması gerçekleştiren Hüseyin Keskin, Aydos Kalesi'nin Fatih Sultan Mehmet'in armağan ettiği İstanbul'un başlangıcında önemli bir rol oynayan tarihî bir miras olduğunu söyledi.

Bu tarihî mirasın ilçede bulunmasının kendilerine ayrı bir gurur verdiğini ifade eden Keskin, bunu dünya tarihî mirasları arasına kazandırmak için mücadele yürütmenin de kendilerine nasip olmasının büyük mutluluk olduğunu vurguladı. Aydos Kalesi'ni İstanbul'un tarihî mirasına kazandırma noktasında 2009 yılından bu yana önemli aşamalar kaydedildiğine dikkati çeken Keskin, şöyle konuştu:

"Aydos Kalesi'nde arkeolojik kazılar devam ediyor, önceki zamanlarda sur duvarlarının kazısı yapılarak onarımı tamamlanmıştı. Aynı şekilde kale sur duvarlarının içerisindeki arkeolojik kazılarda da aynı süreç işlemeye devam ediyor. Kale içerisinde 4 bin 875 metrekare alanın İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kazısı tamamlandı. Kazılar esnasında dört nefli bir kilise yapısı açığa çıkarılarak Bizans Dönemine ait buluntular elde edildi. Onaylı projeye göre kazılarda açığa çıkan mimari elemanların korunması için restorasyonlar devam ederken, eş zamanlı olarak alanın ziyaretçi girişine açılacak olması sebebiyle Aydos Kalesi B Tipi Mesire Yeri olarak tescil edildi. Kısa zamanda bu çalışmalar sonuçlandıktan sonra Aydos Kalesi İstanbul tarihî mirasına kazandırılarak vatandaşların ziyaretine açılacak. 1300'lü yıllara dayanan bu kalemiz ilelebet ilçemizde hayat bularak turistik bir cazibe merkezi haline gelecek."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da, Aydos Kalesi'yle ilgili bilgi verdi.

Yılmaz, bir şehre kimlik ve değer kazandıran, o şehrin sahiplerini ve mensuplarını farklı kılan ve zenginleştiren, aidiyet iklimini geliştiren en önemli unsurun kültür, sanat ve mimari olduğunu vurguladı.

Hüseyin Keskin'in yönetiminde belediyenin 10 yıldır ortaya koyduğu kültürel etkinliklerin, adeta yeni bir şehrin ve beldenin doğuşuna şahitlik olduğunu dile getiren Yılmaz, Sultanbeyli'nin geçmişte gecekondu ve yolu olmayan bir şehir olarak tanındığını anımsattı.

Sultanbeyli'nin şu anda İstanbul'un en önemli ve tarihî bir ilçesi olduğunu belirten Yılmaz, "Sultanbeyli ilçesini Sultanbeyli yapan, herkesin gözünde anlamlı kılan Aydos Kalesi ve bu kalenin üzerindeki tarihî yaşanmışlıktı. Sayın Belediye Başkanımız çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak bu kalenin tarihini ortaya çıkardı. Bu katkılarından dolayı başkana çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Aydos Kalesi arkeolojik bulgularının yer aldığı sergi davetliler tarafından gezildi.