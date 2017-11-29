Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus Devlet Filarmoni Topluluğu Büyük Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Belarus Kültür Bakanı Yuriy Bondar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ile pek çok sayıda davetli katıldı.

Yayman, açılışta yaptığı konuşmada, Belarus'un 25 yıl önce bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, "Kültürün, sanatın dili aynıdır. Kültür ve sanat alanındaki ilişki ile birlikte iki ülke arasındaki kültürel diplomasi muhakkak geliştirilmelidir." diye konuştu.

"Önemli ve büyük faaliyet"

Bondar ise Belarus ve Türkiye'nin kültürel alandaki karşılıklı faaliyetlerinin dinamik bir şekilde geliştiğine dikkati çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki kültürel bağlılık son yıllarda iyice gelişti. Yıldan yıla bu güzel gelenek güçleniyor ve yeni kültürel içerikli projelerin hayata geçmesine neden oluyor. Bu ulusal kültür günleri Belarus ve Türk halkının birbirini daha çok tanımasına fırsat sağlayan önemli ve büyük faaliyetlerdir." ifadelerini kullandı.

Belarus'un Molodeçno şehrinde devam edecek Türk Kültür Günleri 30 Kasım'da sona erecek.