Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk-Alman dostluğu ve ilişkilerinin tarihine ışık tutan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri" sergisi Berlin Büyükelçiliğinde açıldı.

Sergide, 19. yüzyıldaki Osmanlı-Almanya ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini yansıtan Yıldız Sarayı’nın arşivindeki 100'den fazla fotoğraf bulunuyor.

Proje sorumlusu Prof. Dr. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bu çalışmanın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

"Almanya'nın ardından İngiltere ve ABD'de sergi açacağız"

Serginin ilk olarak Fransa'da açıldığını anımsatan Özyetgin, "Şimdi Almanya'dayız. Ardından İngiltere ve ABD'de, Osmanlı-İngiltere ve Osmanlı-ABD ilişkilerinin fotoğraf sergisini açacağız.'' dedi.

Sultan II. Abdülhamid’in 19. yüzyılın en parlak buluşlarından biri olan fotoğrafa olan merakı ve düşkünlüğü sayesinde geride 911 albüm içindeki 36 bin 585 kare fotoğraftan oluşan dünya kültür mirası niteliğindeki Yıldız Fotoğraf Koleksiyonunu bıraktığını söyleyen Özyetgin, ''Fotoğraflar aracılığıyla yönettiği imparatorluğun her köşesine ulaşan Sultan II. Abdülhamid yine dış dünyayı fotoğrafların gözünden izlemiş ve gözlemlemiştir. Son derece başarılı olduğu dış politikada, fotoğrafları kamu diplomasisi aracı olarak etkin bir şekilde bir tür tespit, tanıma ve yönetme aracı olarak kullanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Özyetgin, serginin, Osmanlı-Almanya ilişkilerinin daha çok sosyal ve kültürel boyutunu gösteren, iki toplum arasındaki ortak geçmişi ve yaşanmışlıkları belgeleyen ilgi çekici fotoğraflardan oluştuğuna dikkati çekti.

İki ülke ilişkileri köklü geçmişe sahip

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Türk Alman ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Aydın, serginin Türk-Alman ilişkilerinin tarihi derinliğini örneklerle ortaya koyduğuna işaret ederek bunun karşılıklı anlayışın geliştirilmesine, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere katkı yapmasını umut ettiğini söyledi.

Sergi, 22 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.