Suçtan elini eteğini çekip, emekliye ayrılan ancak istemeyerek de olsa yeniden ‘karanlık dünya’ya dönen kiralık katiller, son yıllarda Hollywood’un vazgeçilmezlerinden. ‘John Wick’, ‘Hedefteki Adam’, ‘Red’ gibi son birkaç yılda çekilen filmler hep bu tarz karakterleri merkezine alıyor. Her ne kadar hikâyeler ‘tanıdık’ olsa da, gişede beklediğini bulduğu için tekrar tekrar beyazperdeye geliyor. Bu hafta gösterime giren “Yarını Yok” (24 Hours to Live) filmi de bu hikâye üzerine kurulu. Filmin yönetmen koltuğunda Brian Smrz otururken, oyuncu kadrosunda Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer ve Xu Qing gibi isimler var.

EMEKLİLİĞE ARA VER

Kızıl Dağ isimli milletler arası bir örgüt, dünyayı sarsacak illegal işler yapmakta, çeşitli deneylerle insanların hayatlarıyla oynamaktadır. Üstelik bu karanlık örgütün Amerikan senatosunda da büyük destekçileri mevcuttur. Ancak teşkilatın bir mensubu Interpol tarafından yakalanmıştır. Her şeyi itiraf edip, Kızıl Dağ’ın pisliklerini ortaya dökmeden önce bir şekilde ortadan kaldırılması gerekmektedir. Onu en kolay yok edebilecek isimse Ethan Hawke’ın canlandırdığı Travis Conrad adlı tecrübeli bir kiralık katildir. Fakat kendisi eşi ve oğlunu kaybettikten sonra pis işlere ara verip, ABD’deki bir sahil kasabasında hayat sürmektedir. Ama ordudan arkadaşı Jim Morrow, suikastı gerçekleştirmesi için kendisine milyon dolarlar teklif edince, emeklilik hâline son verir.

SAAT AYARLI İNTİKAM

Güney Afrika’ya doğru yola düşen Travis, burada duygularını kontrol edememesi yüzünden katil değil maktul olur. Fakat kiralık katil Travis, Kızıl Dağ’ca yeni keşfedilen bir sağlık teknolojisiyle bir şekilde hayata döndürülür. Ama ‘sadık dostları’ ona sadece 24 saat hayat hakkı tanımıştır. İhanete uğradığını anlayan adam, bileğine yerleştirilen sayaçtan takip ettiği ömrü bitmeden, intikam almayı kafasına koyar. Tabii, işler çok fazla karışıp, büyük bir kovalamaca ortaya çıkar. Yine bir kişinin yaşayabilmesi için düzinelerce insan öldürülür...

Katıksız aksiyon var

Duygusal bir havada açılıp, ümit vaat eden bir şekilde başlayan “Yarını Yok”, ne yazık ki zaman ilerledikçe bu ümidi yok ediyor. Zaten orijinal bir hikâyeye sahip olmayan film, tatmin etmeyen mantık örgüsü ve süratlice geçilen sahneleriyle beklenenin altında kalıyor. Filmde tecrübe edilen mizah da, karavana bir kurşun gibi düşüyor. Buna rağmen “Yarını Yok”, görüntü yönetmenliğiyle oldukça iyi bir seyir zevki sunuyor; farklı coğrafyalarda geçen macera ustaca görselleştiriliyor. Patlayan silahlar, araba kovalamacaları, dağılan kafalar... Filmde tamamlanmamış gibi duran karakter ve sahneler olmasına rağmen aksiyon düzeyi oldukça yüksek. Bu yüzden filmin sürükleyiciliği güçlü. ‘Yarını Yok’ bütün bu özellikleriyle, salt aksiyon ve macerayı sevenler için patlamış mısır eşliğinde seyredilebilecek bir film olarak duruyor.