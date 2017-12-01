Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatlarında metafiziğe yer olmayan insanların ölüm sonrasını anlama çabaları nasıl olurdu? Niels Arden Oplev’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev gibi oyuncuları bir araya getiren “Çizgi Ötesi” (Flatliners), bu soruya cevap veren bir film. İlk defa 1990 yılında seyirciyle buluşan eser, bu defa yeni bir yorumla beyazperdeye dönüyor. Filmde, hayattan sonra ne olduğuna dair sırrı öğrenmeye çalışan beş tıp öğrencisi, tehlikeli bir deneye kalkışırlar. Kalplerini kısa bir müddetliğine durdurarak güya ölümden sonra ne olduğunu tecrübe etmeye çalışırlar. Bir kişinin kalbi durdurulur ve diğer arkadaşları tarafından beyin faaliyetleri incelenir, sonra kalbi tekrar çalıştırılır. Fakat deneyler gitgide uzayıp, daha tehlikeli bir hâl alır. Bu esnada her biri mazilerindeki kabahatlerle yüzleşmeye başlarlar. Film, çarpıcı bir mevzuyu ele alsa da ruh mefhumunu biraz ıskalayarak, ölüm sonrasına sığ ve modernist bir şekilde bakıyor.