Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Melih Yılmaz ve Serpil Gül gibi isimlerin rol aldığı filmin hikâyesi şöyle: Eşinden yeni boşanan Selim, İstanbul’dan ailesinin yaşadığı İzmir’e döner. Selim, eski hayatının izleriyle yüzleşirken, körfezde gerçekleşen bir tanker kazası şehirdeki hayatı altüst eder. Genç adam, bu arada hatırlayamasa da askerlik arkadaşı olduğunu iddia eden Cihat isimli bir aylak adamla vakit geçirmeye başlar. Kazanın ardından herkes şehri terk ederken, Selim bambaşka bir dünyada yaşar. ‘Körfez’, bir çevre felaketi üzerinden aktüel problemlere bir bakış getiriyor, farklı sınıfların hayatlarını yansıtıyor. Sıra dışı bir eser olan Körfez’in buna mukabil hikâye ve tempo yönü zayıf.