Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Game of Thrones” (Taht Oyunları) adlı popüler televizyon dizisinin ilham aldığı kitapların yazarı George R.R. Martin’in bilim kurgu romanları televizyona adapte edilecek. Yazar Martin, kişisel blog sitesi LiveJournal’daki sayfasından yaptığı açıklamada, “Nightflyers” (Gece Uçanlar) 1980 tarihli romanının televizyon uyarlaması için ABD’de yayın yapan Syfy kanalıyla anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Yazarın “Bin Dünya” adını verdiği kurgusal evrende geçen roman, galaksilerinden ilerleyen bir uzay cismini incelemek için feza gemisiyle seyahat ederken geminin kötü niyetli yapay zekâsının kontrolüne giren bir grup araştırmacının hikâyesini mevzu ediniyor.