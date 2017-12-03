Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen 15 temmuz anma etkinlikleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl tarafından şehitler anısına “Mehmet’e ağıt” türküsü seslendirilmişti. Söz ve müziği Prof. Dr. Erol Parlak’a ait olan türkü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle işitme engelliler için Türk İşaret Dili ile yeniden yorumlandı. Projede sadece işitme engelliler değil, tüm engel gruplarından bir kişinin rol aldığı belirtildi.
İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Erol Parlak’tan işitme engelliler için türkü
03.12.2017 - 16:42 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Müzik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak’ın seslendirdiği “Mehmet’e ağıt” türküsü işitme engelliler için işaret dili ile yeniden yorumlandı.
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524538 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/524538.aspx
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