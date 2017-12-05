Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 35. dönem toplantısında Kastamonu’nun Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı TÜRKSOY’a üye ülkelerin kültür bakanları tarafından desteklendi.

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, yaptığı konuşmada, Türk Dünyası kültür başkenti uygulamasının kentlerin bir marka değeri kazanmasında önemli bir fonksiyon üstlendiğini belirtti.

Yayman, "Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı kapsamında 2013 yılında Eskişehir’de gerçekleştirilen Türk halkları kültür şöleninin bir yenisini daha hayata geçirmek niyetindeyiz. Bu vesileyle 2018 yılında güzel ülkemizin eşsiz Türk şehri Kastamonu’nun seçilmesinden büyük memnuniyet duymaktayız." ifadelerini kullandı.

2018’de TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacaklarına işaret eden Yayman, "Hatıralarda kalacak ve geleceğe aktarılacak bir yıl olması için ülke olarak, bakanlık ve idarecilerimizin tüm imkanlarını sunacağız ve sizleri Türkiye’de ağırlamaktan sonsuz mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de, ilin Anadolu’nun eski yerleşim merkezlerinden olduğuna işaret ederek, "7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz bir kronolojiye sahip olan medeniyet şehri Kastamonu, 900 yılı aşkın süredir Türk yurdudur." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, ayrıca, kentin tarihte Türkmen beyliği Candaroğulları’nın başkenti, Osmanlı’ya İstanbul’a kadar uzanan önemli bir kent merkezi olarak hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Kastamonu, Çanakkale Savaşı ve Türk Milli Mücadelesinin kahraman şehridir." dedi.

Kastamonu’nun Türk Dünyasıyla sıcak ve samimi ilişkiler kurmayı başardığını dile getiren Karadeniz, “Kastamonu Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Türk Dünyası Günleri ve Kastamonu Üniversitesinin Türk Dünyası üniversiteleriyle kurduğu çok yönlü iş birliği ilişkilerin kalıcı hale getirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.” dedi.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerinin altını çizen Karadeniz, “Şehrimizin bu organizasyona yapacağı ev sahipliği ve el birliğiyle yapılacak etkinlikler Kastamonu’muzun gelecek kuşaklarına bırakılacak güzel ve en anlamlı miraslardan biri olarak hafızalarda kalacaktır.” İfadelerini kullandı.

Yaklaşık 375 bin nüfusa sahip Kastamonu, tarihi ve kültürel yerleri ve doğasıyla ilgi çekiyor. Yüzde 65'i ormanla kaplı, geniş flora ve faunaya sahip olan Kastamonu, aynı zamanda çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

170 kilometrelik kıyısıyla Karadeniz’in en uzun sahil şeridinin bulunduğu Kastamonu, dünyanın en önemli kanyonlarından biri olan Valla Kanyonu, dünyanın en büyük mağaralarından Ilgarini Mağarası, Gideros Koyu ve şelaleleri gibi doğal zenginlikleriyle biliniyor.