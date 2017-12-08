Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Martin Campbell’ın yönettiği “İntikam” Jackie Chan’in yanı sıra Pierce Brosnan, Katie Leung ve Rufus Jones gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Filmde Chan’in canlandırdığı mütevazı bir iş adamı olan Quan Ngoc Minh, çok sevdiği kızını bir terör saldırısında kaybediyor. Acılı adam yaşadığı bu hadise sonrasında, eski kabiliyetlerini ortaya çıkarıyor. İntikam ateşi ile yanıp tutuşan Quan, adaleti kendisi tesis etmek için kızının katillerinin peşine düşüyor. Ancak karşısına İngiliz hükûmet yetkilisi Liam Hennessy çıkıyor. İkisinin mücadelesi kısa zamanda bir kedi-fare oyununa dönüşüyor. “İntikam” salt aksiyon meraklıları için ideal film olarak gözüküyor.