Martin Campbell’ın yönettiği “İntikam” Jackie Chan’in yanı sıra Pierce Brosnan, Katie Leung ve Rufus Jones gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Filmde Chan’in canlandırdığı mütevazı bir iş adamı olan Quan Ngoc Minh, çok sevdiği kızını bir terör saldırısında kaybediyor. Acılı adam yaşadığı bu hadise sonrasında, eski kabiliyetlerini ortaya çıkarıyor. İntikam ateşi ile yanıp tutuşan Quan, adaleti kendisi tesis etmek için kızının katillerinin peşine düşüyor. Ancak karşısına İngiliz hükûmet yetkilisi Liam Hennessy çıkıyor. İkisinin mücadelesi kısa zamanda bir kedi-fare oyununa dönüşüyor. “İntikam” salt aksiyon meraklıları için ideal film olarak gözüküyor.
Katillerin peşinde kedi-fare oyunu
08.12.2017 - 06:27 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 06:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksiyon ve dövüş filmlerinin efsane ismi Jackie Chan bu defa kızının katillerini bulmaya çalışan öfkeli bir baba olarak karşımıza çıkıyor.
Etiketler : Aksiyon,Jackie Chan,
525688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/525688.aspx
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