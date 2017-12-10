Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Danimarka Şubesince ve MÜSİAD Danimarka Temsilciliği desteğiyle düzenlenen "Dinlerin, Dillerin, Medeniyetlerin Beşiği Anadolu” konferansında konuştu.

Yayman, bakanlık olarak kültür ve sanat alanında çok daha fazla çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

"Türk dizileri çok önemli"

Konferanstaki katılımcıların Türk dizileriyle ilgili sorusuna Yayman, "Son dönemde çok başarılı diziler var. Ben de o dizileri izliyorum ve gurur duyuyorum. Dünyada, ABD dizilerinin ardından en çok satılan diziler, Türk dizileri. Neden Türk dizileri? Çünkü Türk dizilerinde Türkiye’nin hikayesi var." yanıtını verdi.

Yayman, gelecek dönemlerde tarih dizilerinin daha çok izleneceğinin altını çizerek "Hem Türkçenin öğrenilmesi hem dünyada Türkiye’nin hikayesinin anlatılması bakımından Türk dizileri çok önemli." diye konuştu.

"Türkiye, en büyük helal turizm ülkelerinden biri olacak"

Alternatif turizm kapsamında faaliyet gösteren İslami otellerin hizmet kalitesinin düşük, konaklama fiyatlarının ise yüksek olduğu yönünde bir eleştiri hakkında Yayman, "Bu konseptte otellerin açılmasını teşvik ediyoruz. Daha fazla insanın bu otellerde konaklaması, daha kaliteli hizmeti daha ucuz fiyata alması konusunda özel sektöre yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Helal turizm alanında Türkiye’nin henüz yolun başında olduğunu vurgulayan Yayman, yapılan yatırımlarla Türkiye’nin gelecek dönemlerde dünyanın en büyük helal turizm ülkelerinden birisi olacağını söyledi.

"Danimarka için 1 milyon turist hedefimiz var"

Türkiye’nin 2023 turizm hedeflerini de anlatan Yayman, "Danimarka’dan Türkiye’ye yılda 400 bin civarında turist geliyor. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Danimarka için 1 milyon turist hedefimiz var. Biz bunu 2023 yılına varmadan gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.