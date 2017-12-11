Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 2017-2018 sezonunun ilk iki ayında, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ekim ayında yüzde 85’in üzerinde bir doluluk oranıyla sezonu açan Şehir Tiyatroları, 9. haftada oyunların büyük çoğunluğunda yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Yoğun alaka sebebiyle bazı seyirciler, ek sandalye alarak veya merdivenlere oturarak oyunları takip etti. Harbiye Muhsin Ertuğrul, Kadıköy Haldun Taner, Üsküdar Müsahipzade Celâl, Kâğıthane Sadabad, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa sahnelerindeki oyunlar, yoğun rağbet gördü. Cibali Karakolu, Ben Çağırmadım, On iki Öfkeli Adam, Şahane Züğürtler, Sızı, Çingeneler Gökyüzünde Yaşar, Fehim Paşa Konağı, Geç Kalanlar, Martı, Reis Bey, Karıncalar, Hisse-i Şayia, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar gibi pek çok oyun, yüzde 100’e varan doluluk oranlarıyla sahnelendi. Aynı sahnelerde 7. haftadan itibaren başlayan çocuk oyunlarında da yüzde 100’ü aşan doluluk oranları görüldü. Çocuklar; Dedektif Köpek Cash, Bir Kümes Hikâyesi, Pollyanna, Harikalar Mutfağı, Yaşasın Barış ve Palyaço Prens oyunlarını salonları tamamen doldurarak izledi.