Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökçe’nin sahafları gezerek, ulusal ve uluslararası müzayedelere katılarak satın aldığı belgeler, bugün neredeyse servet değerinde. İlk dönemlerde hobi olsun diye Osmanlı döneminden kalan belgeler topladığını belirten Gökçe, Osmanlı Devleti dönemine ait madeni paraların da koleksiyonunun ilk parçaları olduğuna değindi. Osmanlı dönemindeki paraların ardından hisse senetleri ve tahviller biriktirmeye başladığını ifade eden Gökçe “Koleksiyonda bugün Osmanlı Devleti'nde kurulmuş şirketlere ait hisse senetleri, Osmanlı’da Abdulmecit, Abdülaziz, 4. Murad, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve Vahdettin Han dönemlerine ait kağıt paralar, pullar, Fransız, İngiliz ve Alman şirketlerine ait banka hisse senetleri de bulunuyor. Yine Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulan şirketlere ait hisse senetleri, milli piyango biletleri, kağıt paralar koleksiyonun en nadide parçaları arasında” dedi.

Filistin Bankası’na ait hisse senedi dahi var



Bugün dünya gündeminde bulunan Filistin’e ait bir bankanın da hisse senetlerinin koleksiyonu arasında yer aldığını ifade eden Gökçe “Özellikle koleksiyonum arasında Osmanlı döneminde Filistin Bankası’na ait bir hisse senedi de bulunmaktadır. Şuanda dünya gündeminde bulunan ve var olma mücadelesi veren bir ülkenin Osmanlı döneminde bir bankasının dahi bulunması ve hisse senetlerinin yer alması oldukça önemlidir. Şuanda bu hisse senedi koleksiyonumun bana göre en önemli parçasıdır” diye konuştu.

Tarihçilere kaynak oluşturuyor



Gökçe'nin tarihçi arkadaşı Ayhan Yüksel de koleksiyonun en önemli yanlarından birinin de Osmanlı dönemine ait, tapu ve mahkeme kayıtlarının yer aldığı belgelerin olduğunu söyledi. Tarihçi Yüksel “ Bir çok yerel tarihçilere kaynak olacak önemli belgelerde koleksiyonun parçaları arasındadır. Osmanlı dönemine ait nüfus kayıtları, mahkeme kayıtları, tapu kayıtları yer almaktadır. Yerel tarih araştırmalarına ışık tutan bu belgeler yerel tarih üzerine kitap yazanlara önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Yine hisse senetleri de ticaret tarihiyle ilgili önemli kaynaklardır“ ifadelerini kullandı.